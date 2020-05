Brandenburg/H

In der Führung des St. Marienkrankenhauses in Brandenburg/Havel gibt es einen Wechsel.

Sina Ebeling ist neue Verwaltungsleiterin der Caritas-Klinik St. Marien, teilt an diesem Mittwoch Franziska Cierpinski mit, die in der Klinik die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erledigt.

Mit dem 1. Mai hat Sina Ebeling die Führungsaufgabe übernommen. Sie folgt damit auf Beate Hindorf, die nach knapp zehn Jahren Klinikzugehörigkeit einen beruflichen Wechsel angestrebt habe.

Mit 16 Jahren Erfahrung im Krankenhausbereich kennt Sina Ebeling ihre Aufgaben sehr genau, heißt es. Ziel der nächsten Monate und Jahre sei es, Bewährtes zu erhalten und auszubauen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit des Standorts zu stärken.

Eine Frauendomäne

In Brandenburg/Havel stehen übrigens in allen vier großen Krankenhäusern schon seit Jahren Frauen an der Spitze der Verwaltung.

Gabriele Wolter ist Geschäftsführerin im städtischen Klinikum Brandenburg, Daniela Wolarz-Weigel im Asklepios-Fachklinikum Brandenburg/Havel und Wiebke Garthaus in der Vamed Klinik Hohenstücken.

Von jl