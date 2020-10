Neue Facebook-Seite: Diese Ziele hat „Dein Brandenburg an der Havel“

Brandenburg/H

Neue Corona-Regeln, Bilder aus dem Alltag, Veranstaltungen und Tipps posten Nutzer bei „Dein Brandenburg an der Havel“. Die Facebook-Seite ist im September 2020 gestartet und hat mehr als 900 Mitglieder.

Beleidigungen sind tabu

„Das Leben in dieser Stadt ist vielfältig und bunt, wie die Themen in der Gruppe. Jeder User kann Ideen einbringen, Themen diskutieren und Meinungen äußern, aber immer mit einem respektvollen Umgangston. Beleidigungen sind tabu. Wir entfernen extremistische, rassistische oder sexistische Äußerungen. So zeigen wir, dass es möglich ist, sich gegenseitig zu achten. Bedrohliche Worte haben hier nichts zu suchen, denn oftmals entstehen daraus auch Taten“, sagt Ron Peterlein.

Er ist einer von 5 Administratoren und freut sich über das Wachstum der Nutzerzahlen. „Unser Angebot ist neu und hat Potenzial. Wir sind noch in der Findungsphase und denken ständig über Ideen nach. Jeder kann Vorschläge machen und uns eine Nachricht schreiben“, sagt der 35-Jährige.

Überzeugt von Brandenburg an der Havel

Er liebt seine Heimatstadt, entspannt mit Freunden am Salzhofufer und blickt mehrmals pro Woche auf die Havel. „Diese Stadt hat soviel zu bieten. Es wäre toll, wenn wir langfristig Menschen aus anderen Kommunen und Ländern von der Region begeistern. Langfristig könnten wir in unserer Gruppe auch zwei- oder dreisprachig kommunizieren. Das ist wiederum ein Anreiz für Menschen, mehr über die Gegend zu erfahren, um dann vielleicht hierherzuziehen“, kommentiert Ron Peterlein.

Ideen für die Zukunft

Doch welches Thema ist ihm bei den Diskussionen in der Gruppe wichtig? „Ideen für die Zukunft und eine Antwort auf die Frage, wie Brandenburg an der Havel 2035 aussieht. Ich frage mich, was kann alles weg? Und was könnte sich ändern“, sagt Ron Peterlein.

Der 35-Jährige betont, welches Potenzial eine autofreie Steinstraße hätte und hofft auf den Mut der Brandenburger. „Wenn man immer nur Angst vor Veränderungen hat, ist es schwer, die Zukunft zu gestalten. Wir bleiben zuversichtlich, tauschen uns gemeinsam in der Gruppe aus und freuen uns auf neue Ideen“, sagt er.

Überraschung für das 1000. Mitglied

Weil dem Team der Gruppe soziales Engagement wichtig ist, unterstützen sie Initiativen wie die „Seebrücke“ oder „Kleiderursel“. Die Zahl der Nutzer steigt, deshalb hat Administrator Sebastian Möckel einen Countdown gestartet.

Das tausendste Mitglied erhält eine Überraschung, wie diese aussieht ist noch geheim. Ron Peterlein denkt über eine Schmalzstulle nach. „Ich würde diese Mahlzeit persönlich übergeben, natürlich mit entsprechendem Sicherheitsabstand oder modern ausgeliefert per Drohne“, sagt er.

Dann steht er auf dem Packhofgelände, sieht sich um und spricht eine Botschaft für die Nutzer aus. „Bislang haben wir viele tolle Menschen kennengelernt und das soll gern weiter so bleiben. Wir sind froh, wenn alle lieb zueinander sind, umso mehr erreichen wir gemeinsam“, sagt Ron Peterlein.

Infos zu „Dein Brandenburg an der Havel“ unter https://www.facebook.com/groups/deinbrandenburganderhavel

Von André Großmann