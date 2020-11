Brandenburg/H

Manchmal klemmt jemand samt Fahrrad im Aufzug des Hauptbahnhofs fest. Die Schiebetür will schließen und klemmt jeden ein, der im Weg steht. Die eingeklemmte Frau bekommt Panik, ruft nach Hilfe.

Mit reichlich Kraft lassen sich die Fahrstuhltüren zumindest so weit auseinanderdrücken, dass die Radfahrerin sich und ihr Gefährt schnell rausschieben kann.

Wer am Hauptbahnhof in Brandenburg an der Havel mit seinem Fahrrad an den Bahnsteigen 2, 3, 4 oder 5 in den Zug einsteigen möchte, steht vor einem Fahrstuhl, in den allenfalls Kinderräder passen. Handelsübliche Erwachsenenräder sind zu groß für die drei Bahnhofsaufzüge. Dass der Fahrrad-und-Bahntourismus zunimmt, ändert daran nichts.

Austausch zwischen 2026 und 2028

Die 1996 gebauten Fahrstühle sind nur 1,10 Meter mal 1,40 Meter groß und entsprechen nicht der Norm. Das Problem ist seit Jahren bekannt und wird auch in naher Zukunft nicht gelöst. Vielleicht aber etwas später. Denn es gibt ein Bahnhofsmodernisierungsprogramm des Landes Brandenburg und der Bahntochter DB Station & Service AG.

In diesem Programm gibt es bezogen auf den Hauptbahnhof in Brandenburg an der Havel das sogenannte Arbeitspaket „Schaffung von Barrierefreiheit an Stationen“ mit der Maßnahme „Austausch von drei Aufzügen“, der für die Jahre zwischen 2026 und 2028 vorgesehen ist.

Ob die künftigen drei Aufzüge dann größer ausfallen, ist aber noch nicht ausgemacht. „Die technischen Parameter müssen seitens des Betreibers DB Station & Service AG noch geprüft werden“, teilt Simone Engler mit, die stellvertretende Sprecherin im Brandenburger Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung mit. Eine weitergehende Aussage sei daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich.

Für mobilitätseingeschränkte Personen

Aufzüge würden nach etwa 10 bis 15 Jahren Laufzeit in der Regel ausgetauscht. Grundsätzlich werden Aufzüge in der Nutzbarkeit für mobilitätseingeschränkte Personen installiert, erklärt Engler. Meist, aber eben nicht immer könnten auch Fahrräder darin transportiert werden.

Bis mindestens 2026 heißt es daher weiter, die eigenen Fahrräder die Treppen hoch und runter wuchten. Das kann für weniger kräftig gebaute Menschen anstrengend werden, vor allem dann, wenn schwere Satteltaschen am Rad befestigt sind.

Mit etwas akrobatischem Geschick lassen sich Fahrräder mit dem Vorderrad nach oben auf dem Hinterrad in den engen Fahrstuhl schieben und transportieren. Aber auch das geht nur, wenn keine Taschen am Gepäckträger hängen.

Verschiebung mit Land abgestimmt

Außer den Fahrstühlen sind auch die Bahnsteigdächer noch im Fokus von Landesregierung und Deutscher Bahn. Die MAZ hatte bereits über die unvollendeten Bauwerke berichtet, die kürzer geraten sind als ihre Vorgänger.

Dem erwähnten Modernisierungsplan folgend, sollten diese unfertigen Dächer spätestens in diesem Jahr fertig sein. Doch die Erneuerung der Bahnsteigdächer erfolgt erst im Sommer 2021, kündigt das Ministerium an. Die Verschiebung sei mit dem Land abgestimmt.

Denn aus technischer und zeitlicher Sicht sei es sinnvoller, diese Maßnahme gebündelt mit technischen Maßnahmen der DB Netz AG umzusetzen. „Die praktischen Beeinträchtigungen, die sich für den Reisenden daraus ergeben, sollen zeitlich so kurz wie möglich gehalten werden“, schreibt Simone Engler. Diese Verschiebung wurde mit dem Land abgestimmt.

Die relativ neuen Dächer am Hauptbahnhof Brandenburg an der Havel sind nicht nur zu kurz, sondern auch noch undicht. Quelle: Frank Träger

Es regnet durch

Allerdings sind die zu kurz geratenen Bahnsteigdächer nicht das einzige Probleme an dieser Stelle. hat mit der Kamera dokumentiert, wie undicht die Dächer an manchen Stellen sind. Es regnet durch.

„Die nicht wasserdichte Überdachung am Bahnsteig 1 ist ein Problem und stellt auch aus Sicht des Landes einen Mangel dar“, teilt das Brandenburger Infrastrukturministerium mit. Das Land habe den Mangel an den Betreiber DB Station & Service AG gemeldet und um Prüfung gebeten.

Von Jürgen Lauterbach