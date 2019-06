Brandenburg/H

Rot, blau, transparent und schillernd wie ein Regenbogen wechselt das Lichtkreuz in der katholischen Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“ seine Farben. Lichter und Sonnenstrahlen, die in sechs gewobenen Kirchen- und einem Rundfenster reflektiert werden, verändern das Aussehen der 2x2 Meter großen Kunstinstallation.

Lichtkreuz hängt bis zum 30. Juni

„Die Farben überwinden Grenzen, Dunkelheit hat keine Chance im Licht“, sagt Gemeindereferentin Barbara Käding der MAZ. „Unser Leben ist bunt, in großen, vielen Farben und so entspricht das Kreuz mehr unserem christlichen Wesen als ein braunes Holzkreuz“, sagt die 62-Jährige.

Das Kunstwerk aus Radiant kostet 6000 Euro und hängt noch bis zum 30. Juni im Rahmen des Projekts „licht.reich“ in der Mitte der Kirche. Es stammt vom Künstler Ludger Hinse aus Recklinghausen und ist auf einer Tournee in verschiedenen pastoralen Räumen und Orten kirchlichen Lebens des Erzbistums Berlin zu sehen. Da die Katholische Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“ auch zum Erzbistum gehört, wollte Barbara Käding die Chance nutzen, das Lichtkreuz nach Brandenburg an der Havel zu holen und hatte Erfolg.

Von Berlin in die Havelstadt

Die Kunstinstallation kam in drei Teilen und Transportkisten von Berlin in die Havelstadt. Auf die Mittelachse des Lichtkreuzes wurden Seitenteile aufgeschoben und jeweils unten und oben verschraubt. Das Kunstwerk ist mithilfe eines Seils und Karabinerhakens an der Decke befestigt und hängt jetzt sechs Meter hoch in der Mitte der Katholischen Kirche.

Dabei dürfen einzelne Bauteile nur mit Baumwollhandschuhen angefasst werden, auch Schweiß sollte nicht an das Material gelangen, da sonst sofort Abdrücke zu sehen sind. Die Installation wird mit einem weichen Tuch und Cockpitspray gereinigt, betont Käding.

Inspiration für Künstler

Als der Brandenburger Christian Wojatzek in den Räumen der Kirche sitzt, will er das Kunstwerk auf sich wirken lassen. „Da bekomme ich Gänsehaut, die Farben sind intensiv und das Lichtkreuz vermittelt positive Emotionen“, sagt der Brandenburger und betrachtet das Symbol aus verschiedenen Perspektiven. Der 35-Jährige plant, seine Eindrücke künstlerisch zu verarbeiten, für ihn ist das Kunstwerk ein „Symbol der Hoffnung.“

Farbenspiel mit Glanz

Barbara Käding ist stolz „auf den Glanz, den das Kreuz in unsere Kirche zaubert“ und wird etwas wehmütig, denn nach dem 30. Juni wird das Lichtkreuz auf die Insel Rügen gebracht und ist dann in einer Kirche der Landstadt Garz zu sehen. Nach dem Abbau der Kunstinstallation ist die Mitte der „Heiligen Dreifaltigkeit“ wieder frei. Doch ab dem ersten Advent hängt dort wieder der traditionelle Adventskranz in sechs Metern Höhe.

Barbara Käding hofft, dass viele Brandenburger und Kirchenbesucher bis Ende des Monats Juni das Lichtkreuz betrachten. „Denn das fließende, unfassbare Farbenspiel bietet ein bewegendes Bild. Für mich, für sie, für alle. Ich wünsche ihnen noch viele Lichtblicke“, sagt die 62-Jährige.

Info: Das Lichtkreuz des Künstlers Ludger Hinse ist bis zum 30. Juni in der Katholischen Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“ in der Neustädtischen Heidestraße 25 zu sehen. Besucher können das Kunstwerk täglich von 08 bis 18 Uhr betrachten und Mittwoch von 18 bis 18.30 Uhr bei Musik von der Orgel auf sich wirken lassen. Organist Andreas Patzwald spielt verschiedene Lieder.

Von André Großmann