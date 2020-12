Kloster Lehnin

Aus Liebe zum Leben starten Sonja Maria Busch und ihr Mann Florian in Kloster Lehnin neu. Das Paar hat die Großstadt München verlassen und baut eine Frauenarztpraxis am Klosterkirchplatz auf. Das Telefon der Medizinerin steht nicht mehr still, nach einem Monat hat sie mehr als 400 Patientinnen.

Sechs Räume auf 170 Quadratmetern

„Bei uns soll niemand mit Angst zum Arzt gehen. Uns ist wichtig, dass sich Patienten auf den Besuch freuen. Wir hoffen, dass Frauen bei uns in der Praxis vom Alltag abschalten. Dafür entwickeln wir verschiedene Pläne und an diese Vision glauben wir“, sagt Sonja Maria Busch. Bei der Frauenärztin entstehen auf 170 Quadratmetern sechs Räume.

Anzeige

In diesem Zimmer entsteht ein Yogaraum für Patientinnen. Quelle: André Großmann

Dazu gehören neben dem Empfangs- und Behandlungszimmer auch ein Labor, Sterilisationraum, Massagezimmer und ein Raum für Schwangere, in dem ein CTG Herztöne von Babys und Wehen aufzeichnet. In den nächsten Wochen und Monaten entstehen für Besucher außerdem eine Bibliothek und ein Yogaraum.

Ende der Hektik

Im Behandlungszimmer sieht sich Sonja Maria Busch das Ultraschallbild eines ungeborenen Kindes an. Sie blickt aus dem Fenster, schweigt für Sekunden und weiß, dass sie ihr Glück am Klosterkirchplatz gefunden hat. Jahrelang leitet die Medizinerin eine Praxis neben dem Bayerischen Hof und kennt daher die Hektik der Großstadt.

„In München haben Patienten nach einem Parkplatz gesucht, alle fünf Minuten kam die Tram, für eine echte Betreuung und Begleitung blieb selten Zeit. In Kloster Lehnin erleben wir hingegen eine unglaubliche Dankbarkeit und familiäre Atmosphäre. Das ist schon ein Kontrast“, sagt Sonja Maria Busch.

Vor einem Jahr verändert sich ihr Leben. Damals erkrankt ihre Vorgängerin Sylvia Gemkow schwer und beschließt daraufhin, nach mehr als 20 Jahren die Praxis am Klosterkirchplatz aufzugeben. Sonja Maria Busch und ihr Mann Florian Busch fahren daraufhin erstmals nach Lehnin, sehen sich die Räume der Praxis an und sind begeistert.

„Die grüne Umgebung und das Wasser haben unser Herz sofort hüpfen lassen. Wir brauchten nicht lange, um uns zu entscheiden“, sagt Sonja Maria Busch. Sie ist die einzige Frauenärztin in der Region, zu ihrem Versorgungsgebiet zählen neben Kloster Lehnin auch Groß Kreutz, Damsdorf, Borkheide und Borkwalde. „Wir wollen aber auch Frauen aus anderen Regionen ansprechen, die sich bewusst einen Tag Auszeit nehmen und mal der Hektik der Stadt entfliehen wollen“, sagt Florian Busch.

Sonja Maria Busch und ihr Ehemann Florian bauen gemeinsam die Frauenarztpraxis am Lehniner Klosterkirchplatz auf. Quelle: André Großmann

Er unterstützt seine Frau, koordiniert den Ausbau der Praxis und entwickelt Konzepte zur Digitalisierung. Weil der 42-Jährige erfährt, dass die Bandbreite der Internetverbindung nicht für die Onlinetelefonie ausreicht und viele Vorgänge ein Fax erfordern, ist seine Erwartung zunächst gering. Doch die digitale Aufgeschlossenheit der Lehniner überrascht ihn.

Ansturm auf Social Media Kanäle

Eigentlich hat er Social Media-Kanäle auf Facebook und Instagram eröffnet, um Kollegen und Freunde in München am Fortschritt in der Praxis teilhaben zu lassen.

Doch es kommt anders, denn wenige Tage später haben die Kanäle über 200 Follower aus Kloster Lehnin und der Region. Zusätzlich startet Florian Busch einen Whatsapp-Business Account. Als er zwei Stunden später auf das Handy schaut, traut er seinen Augen nicht. Dort gehen in 120 Minuten mehr als 60 Anfragen für Arzttermine ein.

Neue Mitarbeiter starten am 1.Januar

Momentan bewältigt das Ehepaar Busch den Praxisbetrieb mit zwei Aushilfen, ab dem 1. Januar 2021 gehören auch eine medizinische Fachangestellte und Auszubildende zum Team. Unterstützung ist notwendig, weil in diesem Jahr alle Behandlungen ausgebucht sind und die Nachfrage für Termine im Januar und Februar wächst.

Das Ehepaar glaubt an die Zukunft in der Region. „Die letzten Monate hat sich unser Leben um 180 Grad gedreht. Die Ereignisse haben sich so überschlagen, dass wir kaum Zeit hatten, mal am Klostersee zu spazieren oder einen Sonnenuntergang zu genießen. Wir wollen jetzt einfach nur ankommen“, sagt Sonja Maria Busch. Deshalb sucht das Duo nach einem Grundstück in der Natur.

Von André Großmann