Neue Freunde: Brandenburger feiern den Deutsch-Französischen Tag

Brandenburg/H

Isabel und Teresa sind neue Freunde, obwohl sie tausende Kilometer trennen. Sie halten zusammen, weil sie die Projekte beim deutsch-französischen Theater „Au fil de nuages“ schätzen.

Feier zum Deutsch-Französischen Tag

Die Betreiber Christina Gumz und Clément Labail sind von Paris über Berlin nach Kirchmöser gekommen und starten einen Deutsch-Französischen Tag am Wusterauer Anger 15. „Wir feiern den Frieden in Europa und die kulturelle Vielfalt. Die Menschen in beiden Ländern können voneinander lernen, sowohl bei der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, als auch bei der Fantasie“, sagt Christina Gumz.

Clément Labail und Christina Gumz proben einen Tanz.

Premiere per Livestream

Zum ersten Mal schauen Kinder aus dem Nordosten Frankreichs in Metz per Livestream zu und sehen die zwei Sketche „Schulkantine und Von Fussball und Kartoffeln“. Sie kennen den Brandenburger Stadtteil, weil Kursleiterin Rodica Draghincescu die Kinder betreut und ihnen von der Havelstadt erzählte. Seitdem arbeiten die Franzosen und Brandenburger zusammen.

Kinder sehen am Aktionstag zwei Filme, entfliehen in die Welt der Fantasie, feiern und kosten französische Snacks wie die Crêpes, eine spezielle Form des Pfannkuchens. Sie erleben das Märchen „Der arme Mann und die Königin der Reichen“ und eine Theateraufführung.

Aktionstag mit Geschichte

Der deutsch-französische Tag entstand 2003 zum 40. Jahrestag des Elysée-Vertrags. Dieser Freundschaftsvertrag sollte in beiden Ländern Beratungen bei Fragen zur Außen-, Sicherheits-, Jugend- und Kulturpolitik sicherstellen.

Christina Gumz sieht sich eine Landkarte von Frankreich an.

Für Christina Gumz zeigen die Projekte in Kirchmöser, dass die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg gelingt. „Wir setzen ein Zeichen für den Frieden und die Freundschaft. Im Frühsommer werden uns die Kinder aus Frankreich in Brandenburg an der Havel besuchen“, sagt sie der MAZ.

Wenn sie jetzt spontan nach Frankreich reisen könnte, wäre Angers ihr Ziel, eine Stadt im Westen, die zwischen Orleans und Nantes liegt. Am Samstag, 29. Januar, beginnt ab 15.30 Uhr die Feier zum Deutsch-Französischen Tag. Dabei gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln. Anmeldungen per Mail an ein.wort.pour.un.autre@gmail.com.

Von André Großmann