Brandenburg/H

Fördergeld aus Potsdam: Das Brandenburger Umweltministerium unterstützt die Stadt Brandenburg bei der klimafreundlichen Entsorgung des Deponiegases auf der Deponie Fohrde mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von rund 92.000 Euro, teilt Ministeriumssprecher Jens-Uwe Schade mit. Das sind rund 70 Prozent der benötigten Summe, die restlichen knapp 40.000 Euro steuert die Kommune bei. Die Fördermittel waren im vergangenen Sommer beantragt worden. „Aktuell stehen dem Land Brandenburg 20 Millionen Euro aus dem EFRE zur Förderung von Maßnahmen zur Reduzierung von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen auf Deponien zur Verfügung“, sagt Schade.

Damit könnten Oberflächenabdichtungssysteme und innovative Anlagen zur Erfassung und Entsorgung der sich verringernden Deponiegasmengen, auch als Schwachgastechnik bezeichnet, gefördert werden. Ebenfalls das Vorbereiten von Deponieoberflächen zur Installation von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, zum Beispiel Photovoltaik- oder Windkraftanlagen.

Auf der Deponie Fohrde wurden in der Vergangenheit Siedlungsabfälle abgelagert, durch deren Abbau Treibhausgase entstehen. Die sich verringernden Deponiegasmengen sollen auch zukünftig gesammelt und umweltverträglich entsorgt werden.

Die neue Fackel für die Deponie ist am Donnerstagabend angeliefert worden. Quelle: Heike Schulze

Ricarda Löffler ist die Deponie-Spezialistin in der Umweltbehörde der Stadt. Sie erläutert die technischen Prozesse in Fohrde: „Im Grunde müssen wir das Deponiegas auffangen und verbrennen, es enthält bis zu 30 Prozent Methan. Das Gas ist etwa 25 mal klimaschädlicher als Kohlendioxid. Deshalb ist es wichtig, dies ordnungsgemäß zu entsorgen.“ Die Verbrennung erfolgt mit bläulich-heller Flamme in Gegenwart von ausreichend Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser. Die Anlage steht in einem Containerbau mit einem zehn Meter hohen Edelstahlschornstein. Darin befindet sich die so genannte Fackel. Diese muss umgebaut werden, weil tendenziell die Methangasdichte geringer wird. Deshalb wird eine Schwachgas-Fackel installiert. „Prinzipiell brennt sie selbstständig, allerdings brauchen wir eine zusätzliche Feuerung, wenn die Fackel noch nicht heiß genug ist“, sagt Ricarda Löffler. So kann auch ein Gasgemisch entzündet werden, wenn der Methananteil auf zwölf Prozent absinkt. „Gleichwohl wird uns das Thema Gasbehandlung noch 20 bis 30 Jahre beschäftigen. Die Deponie wird so lange zum ,Ausdünsten’ brauchen.“

Die Umweltbehörde kontrolliert auf der Deponie regelmäßig auch die Beschaffenheit des Grundwassers. Der Altmüll ist zwar luftdicht eingepackt, dennoch muss die Wasserqualität ständig überprüft werden. Mit der sinkenden Methangaskonzentration entsteht eine noch eine andere Gefahr: Das Gas bildet mit Luft explosive Gemische. „Deshalb werden wir eine zweite Sauerstoffmessung in der Anlage mit einbauen.“

Von André Wirsing