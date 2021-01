Neue Geschichten: Brandenburger Schauspieler plant Show fürs Improtheater

Brandenburg/H

Neue Geschichten sind Urban Luigs Antrieb. Der Brandenburger reist fiktiv nach Brasilien und Kolumbien, löst Rätsel und sucht eine Seife, die ein Geheimnis verbirgt.

Mit Fantasie gegen Kritik

Der Schauspieler steht erstmals auf der Bühne des Streamquartiers in der Packhofstraße. Er zeigt Menschen aus Hannover, Rostock und Berlin per Zoom-Videokonferenz die Grundlagen des Improvisationstheaters.

Urban Luig bringt Zuschauern die Grundlagen des Improtheaters bei. Quelle: André Großmann

„Diese Methode ist ein Weg zur eigenen Kreativität. Man braucht nur seine Fantasie. Es geht darum, die Gedanken fließen zu lassen und den inneren Kritiker auszuschalten“, sagt der 49-Jährige.

Spontane Ideen

Seine Abenteuer entstehen zufällig und beginnen mit Assoziationsübungen. „Welches Wort fällt ihnen ein, wenn ich Baum sage?“, fragt der Moderator in die Runde. Er betont, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, wie sehr sie improvisieren können.

Schauspieler Urban Luig stellt einen Baum dar. Quelle: André Großmann

„Unsere Gespräche mit dem Partner oder Freunden sind oft improvisiert und nicht vorher geprobt. Häufig sieht man im echten Leben, dass wirklich witzige und originelle Einfälle im Offensichtlichen liegen. Man muss nur zugreifen“, kommentiert Urban Luig.

Der Brandenburger ist sicher, dass die meisten Menschen im Alltag und Beruf kontrollierter handeln und aus Schutz vor negativen Überraschungen Nein sagen.

Chance für Veränderungen

„Im sicheren Umfeld des Theaters geht es darum, Veränderungen zuzulassen. Das Ziel eines Improworkshops ist es, einen Blick dafür zu bekommen, wie oft wir im echten Leben Nein sagen und uns dadurch mögliche Chancen verbauen. Impro heißt, den Wert des Ja zu entdecken“, sagt Urban Luig.

Dann schaut er auf seinen Monitor und fragt zweimal, ob ein anderer Dozent aus Berlin ihn versteht. Die Verbindung gelingt. Improvisation ist für den Schauspieler eine Art, das Leben zu meistern. „Sie zwingt einen dazu, in den Moment zu kommen, nicht vorauszudenken, sondern bei dem Gegenüber zu sein. Dieses „In den Moment kommen“ ist eine Tugend, die man sich davon abguckt“, sagt er der MAZ.

Teile einer Geschichte

Doch wie funktioniert das Improtraining? Dabei erzählen drei Teilnehmer zunächst eine Geschichte, bei der sie nur ein Wort ergänzen dürfen. „Jeder Beteiligte denkt sich dann ein Puzzleteil aus, wo wieder neue Geschichten entstehen“, sagt der Sprecher.

Für ihn zeigt das Improtheater den Wert der Überraschung , Dramaturgie und Veränderung. Er ist überzeugt, dass Kultur in Zeiten der Corona-Pandemie gegen Isolation und düstere Gedanken hilft.

„Wenn man sich ein Musikstück bewusst anhört, und vielleicht sogar dazu tanzt, tanzt auch die Seele. Für mich ist der zweite Lockdown durch die dunkle Jahreszeit schwieriger. Jetzt ist die Versuchung bei dem Wetter Trübsal zu blasen, noch größer als im Sommer“, sagt Luig der MAZ.

Für eine bessere Laune hört er deshalb Lieder wie die „Morgenstimmung“ von Edward Grieg und spielt mit seinen Kindern Scharade. Zunächst war er skeptisch, dass Online-Improkurse gelingen und dachte, dass Theater nur mit dem direkten Kontakt zu anderen Menschen funktioniert. Doch dann hinterfragt er sein Verhalten und ändert die Meinung.

„Wir Zuschauer lassen uns emotional immer häufiger von der Leinwand abholen. Im Improkurs haben wir auch ein Gesicht, dass dem Beobachter etwas vermittelt. So anders ist das also gar nicht“, sagt der 49-Jährige.

Pläne für neue Show

Er ist überzeugt, dass Schauspieler immer häufiger per Livestream zu sehen sind und plant ein neues Format. Mitte Februar startet er eine Show zum Motto „15 Jahre Impro in Brandenburg an der Havel“.

2006 hat Urban Luig mit René Kolldehoff, dem Inhaber der Brandenburger Theaterklause das Improvisationstheater gestartet. „Wenn die erste Hemmschwelle überwunden ist, geht der Rest fast wie von allein und die Ideen fließen“, sagt der Schauspieler und denkt an seine nächste Geschichte für die Bühne.

Von André Großmann