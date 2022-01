Neue Hausarztpraxis in Brielow öffnet Mitte März

Brielow

Die Eröffnung einer neuen Hausarztpraxis in der Chausseestraße in Brielow Ausbau verzögert sich etwas. „Nach derzeitiger Einschätzung soll die Praxis Mitte März ihre Arbeit aufnehmen“, teilte Gemeindevertreter Rainer Britzmann (CDU) mit. „Für die Umbaumaßnahmen und die damit verbundenen Genehmigungen sind noch einige Wochen Zeit erforderlich. Am geplanten Einzug der Praxis in das Gebäude der Gesellschaft für berufliche Aus- und Weiterbildung ändert sich nichts“, so der Abgeordnete. Ursprünglich war als Eröffnungstermin der Jahresanfang 2022 im Gespräch.

In diesem Verwaltungsgebäude der GBA in Brielow Ausbau wird zum Jahresbeginn 2022 eine Arztpraxis ihre Arbeit aufnehmen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Britzmann hatte sich maßgeblich darum bemüht, die promovierte Ärztin Nadine Kopf für einen Praxisaufbau in Brielow zu gewinnen. Die vertraglichen Regelungen zwischen der Medizinerin und dem Hausherren sind bereits erfolgt. Die Kommune unterstützt die Ansiedlung der Arztpraxis mit einem zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von 30 000 Euro aus Haushaltsmitteln. Im selben Gebäude der GBA befinden sich bereits eine Praxis für Massage-und Bewegungstherapie sowie eine Logopädische Praxis.

Hunderte brauchten neuen Hausarzt

2016/17 waren alle Bemühungen der in den Ruhestand verabschiedeten Birte van de Kamp gescheitert, für ihre ebenfalls in Brielow Ausbau gelegene Hausarztpraxis einen Nachfolger zu finden. Niemand wollte sich in der prosperierenden Gemeinde vor den Toren der Stadt Brandenburg niederlassen. Rund 800 Patienten mussten sich einen neuen Hausarzt suchen.

Von Frank Bürstenbinder