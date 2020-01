Neue Hiobs-Botschaft zur Schranke Wust

Brandenburg/H

Die größten Befürchtungen werden wohl eintreten beim Beseitigen des Bahnübergangs Wust an der Kreuzung von Bundesstraße 1 und Regionalbahnlinie 1: „Ich denke, wir werden es nicht schaffen bis zum Fahrplanwechsel Ende 2022“, sagt Frank Schmidt, Planungsdezernent beim Landesbetrieb Straßenwesen. Das liege aber nicht in Verantwortung seiner Behörde, sondern einzig und allein bei der Deutschen Bahn AG.

Zwei Jahre bis zur Sperrzeit

„Allein das Verfahren zum Beantragen von Sperrzeiten bei der Bahn AG dauert zwei Jahre vom Antrag bis zur Genehmigung“, sagt Schmidt. Viele der 14 Konzernbereiche seien daran beteiligt und auch das Eisenbahnbundesamt EBA rede bei Planungsprozessen immer mit.

Landesamt handelt träge

Nun waren zwar die vom Landesbetrieb Straßenwesen erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen bereits im vorigen September fertig, doch hat das Landesamt für Bauen und Verkehr LBV geschlagene vier Monate gebraucht, um diese auch öffentlich auszulegen. Sie sind jetzt noch bis Anfang Februar in der Stadtverwaltung von jedermann einsehbar, eine abgespeckte Version liegt in der Ortsteilverwaltung Wust.

Scheller will höhere Priorität

„Wir werden nicht nur mit dem Landesbetrieb, sondern auch mit dem Landesamt für Bauen und Verkehr sowie mit dem Infrastrukturministerium dringend Gespräche führen müssen, um dem Vorhaben eine noch höhere Priorität zu geben“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU). Ob der Druck auf die Bahn AG erhöht werden kann, bleibt indes fraglich.

Mehr Stau an der Schranke

Wird die Brücke über dem Gleis nicht rechtzeitig fertig, verlängern sich unweigerlich die Stauzeiten am Bahnübergang: Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 übernimmt die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft Odeg den Zugbetrieb auf der Regionalbahn- beziehungsweise Regionalexpressstrecke 1. Laut Bestellung durch das Land soll dann endlich auch das seit vielen Jahren geforderte dritte Zugpaar in jeder Stunde fahren. Das führt unweigerlich zu mehr Schließzeiten an der Schranke.

Relativ einfaches Bauwerk

Dabei ist das Bauwerk gar nicht so kompliziert: Die Fahrbahn wird auf zwei Stützen gelagert, die äußeren Stützweiten betragen jeweils 16,45 Meter, in der Mitte am Gleis sind es 27,10 Meter. Das heißt, von Widerlager zu Widerlager sind es 58,60 Meter.

Die lichte Höhe liegt bei mindestens 6,20 Metern. Die Breite des Bauwerks zwischen den Geländern beträgt 13,30 Meter. Davon nehmen die Fahrbahnen acht Meter ein, südlich gibt es einen 1,35 Meter breiten Schutzstreifen und dann außen einen 2,50 Meter breiten Geh- und Radweg. Die Baustrecke ist 996 Meter lang.

Bestenfalls Verzug von Monaten

Laut Prognose von Frank Schmidt beginnen die Bauarbeiten möglicherweise noch 2022, werden aber nicht pünktlich zum Fahrplanwechsel fertig sein, bestenfalls nur ein paar Monate später.

Von André Wirsing