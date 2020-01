Neue Ideen: Brandenburger feiern den Deutsch-Französischen Tag

Brandenburg/H

Neue Sprachen, Reisen, Ideen inspirieren Christina Gumz und lassen sie träumen. Die französische Lebensart fasziniert die Brandenburgerin, gemeinsam mit Partner Clément Labail möchte sie Vorurteile abbauen und neue Chancen schaffen.

Crêpes und neue Chancen

Das Paar aus Kirchmöser plant und feiert am 25. Januar den „Deutsch-Französischen Tag“. „Neugier und Offenheit können das Leben bereichern und zu spannenden Situationen führen“, sagt Christina Gumz.

Tag der Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich Christina Gumz und Clément Labail feiern den deutsch-französischen Tag am Samstag, den 25. Januar. Gäste können ab 15 Uhr in der alten Fleischerei am Wusterauer Anger 15 dabei sein. Anmeldungen sind per E-Mail an ein.wort.pour.un.autre@gmail.com erwünscht. Der Aktionstag wurde 2003 im Rahmen des 40. Jahrestages des Elysée-Vertrags geschaffen. Der als deutsch-französische Freundschaftsvertrag sollte in beiden Ländern Konsultationen in Fragen der Außen-, Sicherheits-, Jugend- und Kulturpolitik sicherstellen.

Die Brandenburgerin bereitet für die Veranstaltung Crêpes nach französischem Rezept zu. Sie hofft, dass Gäste den Mut haben, neue Wörter in einer anderen Sprache zu erkunden. Besucher sehen am Aktionstag einen Film, der die Freundschaft von zwei Kindern thematisiert, die sich über Grenzen hinweg helfen.

Vorurteile als Kind

Für sie ist der Aktionstag eine Herzensangelegenheit, seit 2016 etablieren sie und Clément Labail in der ehemaligen Fleischerei am Wusterauer Anger 15 ein französisch geprägtes Theater an der Havel. Weil Verwandte des 44-jährigen Franzosen sowohl in der Normandie als auch in der Bretagne leben, fahren die Brandenburger bis zu zweimal jährlich in die Grande Nation.

Im Kindesalter hätte Christina Gumz nie daran gedacht, dass ihr Leben so verläuft. Sie hatte Vorurteile, als ihre Familie nach dem Mauerfall einen Urlaub in Frankreich plant.

Reise durch Europa

„Doch zurück kam ich mit einer flammenden Begeisterung für alles, was mit der Sprache zu tun hatte“, sagt die Brandenburgerin. Sie spielte mit Einheimischen am Strand des Ärmelkanals und lernte neue Wörter. Im Alter von 19 Jahren reist sie nach dem Abitur durch Europa und verlässt ihre Heimatstadt Barby an der Elbe.

Christina Gumz legt Tausende Kilometer zurück, fährt mit dem Zug nach Straßburg, reist quer durch das Land und fährt mit Freunden weiter nach Spanien. Auf ihrer Reise trifft sie mehrmals hilfsbereite Franzosen.

Sieben Jahre in Paris

Damals entscheidet sie sich für ein Leben in der Millionenmetropole Paris. Sie bleibt sieben Jahre in der französischen Hauptstadt, studiert dort Anglistik, Schauspiel und trifft Clément Labail. Zunächst zieht das Paar nach Berlin und vor dreieinhalb Jahren in die Havelstadt nach Kirchmöser.

Das Brandenburger Paar will im Laufe der nächsten Monate einen Infopunkt des Deutsch-Französischen Jugendwerks ( DFJW) einrichten und plant kulturelle Veranstaltungen.

Traum von der Bühne

Ihren Traum von einem Theaterworkshop erfüllten sie sich im Juli 2019, damals spielten Schüler des Von-Saldern-Gymnasiums und aus der französischen Partnerstadt Ivry-sur-Seine gemeinsam Szenen.

Iyari Castro (links) und ihre Schwester Yuna bereiten sich auf den Deutsch-Französischen Tag vor. Quelle: André Großmann

Die interkulturelle Idee wächst, Kinder und Jugendliche stehen mehrmals im Jahr auf der Bühne in Kirchmöser. Auch die zehnjährige Iyari Castro ist häufiger dabei, sie spricht spanisch, englisch, deutsch und lernt bei Kursen französische Vokabeln. Sie möchte auch am Aktionstag neue Wörter erkunden.

Von André Großmann