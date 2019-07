Brandenburg/H

Lebensmittelverschwendung macht Gudrun Heilmann traurig. „Ich finde es schlimm, wenn Nahrungsmittel voreilig weggeworfen werden“, sagt die 68-Jährige. Die Brandenburgerin informiert sich beim ersten Foodsharing-Picknick mit 25 Gästen am Packhofufer und will wissen, wie sie Lebensmittel vor der Mülltonne rettet.

Die Seniorin verteilt übrig gebliebenes Obst und Gemüse aus ihrem Garten am Klingenberg an Freunde und friert Essensreste ein. „Da werde ich erfinderisch. Ich schmeiße nur etwas weg, wenn es wirklich schlecht geworden ist“, sagt die Brandenburgerin der MAZ. Sie hofft auf mehr Bewusstsein für Lebensmittel und eine „sinnvollere Nutzung von Speiseresten.“

Kochgemeinschaft im Büro

Auch die Kolleginnen Kathleen Beberstedt und Astrid Menzel informieren sich beim Picknick. Sie bilden im Büro eine Kochgemeinschaft und wollen so Lebensmittelabfälle vermeiden. „Wir sprechen uns ab und kochen jeweils größere Portionen, von denen wir zwei Tage lang essen können. An einem anderen Wochentag gibt es dann Salat“, sagt Beberstedt.

Sie betont, dass es im Alltag manchmal schwierig sei, die zubereiteten Speisen direkt zu verbrauchen. „Ich koche viel für meine Tochter Carolina und oft auch das, was sie gern isst. Erst denke ich, dass wir die Mahlzeiten noch ein zweites Mal essen können wenn etwas übrig bleibt, doch der Hunger darauf ist dann manchmal doch nicht mehr so groß“, sagt sie der MAZ.

Reste neu verwertet

Melanie Jänicke will alle Lebensmittel, die sie kauft direkt verarbeiten. „Ich kaufe wöchentlich ein, weiß was meine Familie verbraucht und mixe aus den Resten noch ein neues Gericht zusammen“, sagt sie der MAZ. Die Roskowerin verarbeitet übrig gebliebene Nudeln und Tomatensauce mit anderem Gemüse zu einem Auflauf. Für einen Brotaufstrich verwendet sie Antipasti und nutzt Cashewkerne, überreife Bananen backt sie anschließend in ein Bananenbrot. „Es wird geliebt und so bleiben gelegentlich die Bananen extra liegen und werden bewusst nicht gleich aufgegessen“, sagt die 33-Jährige der MAZ.

Lebensmitteltest mit den Sinnen

Die Brandenburger Foodsharer haben seit Mai 2018 mehr als eine Tonne Lebensmittel gerettet. Sie sammeln übrig gebliebene Lebensmittel von Betrieben und verteilen die Konsumgüter dann an Privatleute. Juliane Klare empfiehlt Zuhörern beim Info-Picknick, die Haltbarkeit von Esswaren mithilfe ihrer Sinne zu überprüfen. „Wir können auf Lebensmittel rauf schauen und nochmal daran riechen. Eine Druckstelle im Obst und Gemüse kann man auch raus schneiden“, sagt die 30-Jährige den Picknickbesuchern.

Hoffnung auf mehr Essenskörbe

Sie wünscht sich weitere sogenannte Essenskörbe, in der Foodsharing-Unterstützer Nahrungsmittel anbieten, die nicht mehr benötigt werden. „Aktuell gibt es nur ein bis zwei Exemplare in Brandenburg“, sagt Juliane Klare der MAZ. Sie und weitere Foodsharer hoffen auch auf weitere öffentliche „Fair-Teiler“-Boxen, an denen Privatpersonen kostenlos Lebensmittel aus Regalen und Kühlschränken entnehmen können.

Neuer „Fair-Teiler“ möglich

Gespräche über einen „Fair-Teiler“ an der Technischen Hochschule Brandenburg dauern an, eine weitere Lösung scheint in Sicht. „Kleiderursel“ Nancy Petsch, die sonst Kleidung verteilt, bietet den Foodsharern ihre Hilfe an. „Wir würden gern kooperieren und euch ein Regal zur Verfügung stellen“, sagt die Ehrenamtlerin beim Picknick. Im Oktober will sie mit ihrer sozialen Kleiderbörse ein neues Quartier im Endhaltestellenhäuschen in Hohenstücken Nord beziehen. Im Objekt steht ein Kühlschrank, in dem Lebensmittel gelagert werden können.

Foodsharerin Jessica Schulz freut sich auf eine Zusammenarbeit. „Es wäre toll, wenn sich ein Netzwerk in Hohenstücken etabliert, weil dort viele Leute leben, die davon profitieren können. Es ist immer gut, wenn Lebensmittel gerettet und nicht weggeworfen werden“, sagt die Brandenburgerin der MAZ. Sie ist zufrieden mit dem Interesse am ersten Info-Picknick und schließt weitere Veranstaltungen in Brandenburg an der Havel nicht aus.

Von André Großmann