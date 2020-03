Neue Ideen: Mutter und Sohn basteln für Corona-Betroffene

Brandenburg/H

Neue Blumen sind für Doreen Bölker-Jaschob in Zeiten des Coronavirus ein Zeichen der Hoffnung. Die Brandenburgerin und ihr Sohn Benno gestalten neue Gewächse, bemalen Eier, Osterhasen, Reiskörner und basteln täglich drei Stunden an neuen Projekten.

Geschenk für Erkrankte und Senioren

„Wir sind gemeinsam kreativ und gestalten etwas Neues. Diese bunte Vielfalt hilft durch dunkle Zeiten, bereichert das Leben und bringt uns mehr zusammen als je zuvor. Wir wollen anderen Menschen eine Freude machen und verschenken unsere Arbeiten an Corona-Betroffene und Senioren“, sagt die Brandenburgerin.

Mehr Zeit für die Familie

Sie genießt die neue Zeit mit ihrem Nachwuchs und ist erstaunt, wie fingerfertig der Zehnjährige ist. „Ich spüre viel bewusster, wie wichtig die Momente mit der Familie sind. Jetzt fühle ich mich nicht mehr wie in einem Hamsterrad. Die Menschen achten viel mehr aufeinander und schauen, was sie verbindet“, sagt die 40-Jährige.

Sie greift sich verschiedene Muffinformen aus Backpapier und plant ihr nächstes Projekt. Dabei durchbohren sie und Sprössling Benno mit einem Schaschlikspieß das Papier, formen eine Blume, bestreichen die Materialien mit Acrylfarbe und nutzen eine Heißklebepistole.

Kurzarbeit durch Corona-Krise

Neue Ideen und Bastelanleitungen finden sie auf der Online-Plattform „Pinterest“. Doch die Corona-Krise hat für Doreen Bölker-Jaschob auch negative Folgen. Denn vier der Geschäfte ihres Arbeitgebers „ Blumenhandel Zahn“ haben geschlossen, die Floristin erhält momentan Kurzarbeitergeld und vermisst ihren Job.

„Mir fehlt ein großer Teil meines Lebens, der Kontakt zu den Kunden, die Blumen, das Gespräch mit anderen Menschen und die Pflege der Pflanzen“, sagt die Brandenburgerin. Sie sieht deshalb in der Corona-Krise und den getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie einen Charakter-Test, der Menschen die Augen öffnen könnte.

Kein Ausgang seit vier Tagen

„Entbehrungen zerren an unserem Charakter, machen uns anfällig, aufbrausend, aggressiv, traurig, depressiv“, sagt sie der MAZ. Sie bewahrt den Optimismus und spricht mit ihrem Sohn Benno. Er hat seit drei Tagen keine Freunde mehr gesehen und telefoniert jetzt stattdessen mit ihnen.

Doreen Bölker-Jaschob befürchtet, dass die Auswirkungen des Coronavirus „noch nicht absehbar“ sind. Sie hat seit vier Tagen das Haus nicht verlassen und hofft, dass möglichst viele Menschen gesund bleiben.

Lob für Hilfsprojekte

Die 40-Jährige ist beeindruckt, wie viele Hilfsprojekte in der Havelstadt entstehen und lobt das Netzwerk „Quarantänehilfe Brandenburg an der Havel“. Sie hofft, dass Jung und Alt zusammenhalten und ihr Arbeitgeber, „ Blumenhandel Zahn“, nicht zu viele finanzielle Verluste einfährt.

Sie denkt mehrmals am Tag an ihren Job, betont, dass die Online-Lieferung von Blumen weiter möglich ist. Doch Sekunden später sind ihre Sorgen vergessen, denn Sohn Benno plant das nächste Projekt. Er bemalt Steine und gestaltet aus kleinen Eisstielen und Styroporkugeln einen Osterhasen.

Seine Mutter lächelt. „Es ist wichtig, eine Aufgabe zu haben. Schon am Morgen überlegen wir, welche Dinge wir als nächstes gestalten“, sagt die 40-Jährige. Den Basteltisch räumt sie nicht mehr auf, Pinsel, Farbe und Ostereier bleiben stehen, die Liste der Projekte wächst.

Elefant aus Backpapier

„Ich glaube, dass ich ohne die Corona-Einschränkungen niemals so viel Zeit für mein Kind gehabt hätte“, sagt die Brandenburgerin. Für den zehnjährigen Benno ist klar, dass er die Zeit ohne Schule „jetzt auch viel sinnvoller“ nutzt. Der Grundschüler würde gern einen Elefanten aus Backpapier basteln.

Er will das Tier anschließend Senioren und Brandenburgern in Quarantäne schenken. „Es ist das Schönste, den Menschen in Not ein Lächeln zu bescheren. Denn ihre Dankbarkeit ist einfach unbezahlbar“, sagt seine Mutter Doreen. Dann bemalen Mutter und Sohn die nächsten Ostereier.

Infos zu den Basteleien für Corona-Betroffene, Senioren und Menschen in Quarantäne unter 01739238013. Die MAZ-Redaktion hat eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, in der Informationen, Entwicklungen und Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie in der Stadt gesammelt werden. Gleichzeitig soll die Gruppe einen geschützten Raum für Menschen zum Austausch und auch der gegenseitigen Information und Hilfe bieten. Wer in Sachen Corona auf dem Laufenden bleiben will, klickt hier.

Von André Großmann