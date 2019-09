Neue Ideen: Treff der Kulturen beim „Radoun“

Brandenburg/H

Wie unterschiedlich der Jeanskauf in Syrien und Deutschland sein kann, erfahren Gäste des Kulturprojekts „ Radoun“ von Stand-Up-Comedian Mohamad Jbara. Bei dem multikulturellen Picknick tauschen Besucher Geschichten aus, erstmals findet es im Haus der Offiziere (HdO) statt und das kombiniert mit einer musikalischen Jam-Session.

Treff der Kulturen

„Das ist ein Treff der Kulturen. Hier werde ich sofort herzlich begrüßt, die Menschen sprechen miteinander, als wenn sie sich jahrelang kennen. Bei Liedern singen sie schnell mit, sind weltoffen und gelassen“, sagt die Brandenburgerin Tabea Neuenfeldt. Für die 19-Jährige ist diese Herzlichkeit und entspannte Atmosphäre ein Vorbild, um den Alltag besser zu meistern. „Ein Lächeln macht das Leben immer etwas leichter und ist besser, als griesgrämig durch die Welt zu gehen“, sagt sie der MAZ.

Mehr als 20 Gäste klatschen und jubeln, als Basil Jarkas zur Gitarre greift. Der 22-Jährige stammt aus Aleppo, lebt seit drei Jahren in Brandenburg an der Havel und fühlt sich wohl in der Havelstadt. Sein Lieblingsort ist der Marienberg und da geht es ihm genauso wie der 20-jährigen Aya Tbabib.

Basil Jarkas (links) und Baraa Hawout spielen beim Kulturprojekt „Radoun“ ein paar Songs auf der Gitarre. Quelle: André Großmann

Überraschende Redewendungen

Die Brandenburgerin studiert demnächst Architektur oder Bauingenieurwesen und findet beim „ Radoun“ neue Freunde. Während sie ihrer Freundin Vally Mlynikowski hilft, Arabisch zu lernen, unterstützt diese sie wiederum bei deutschen Redewendungen, beide fachsimpeln über die korrekte Aussprache und profitieren.

Dabei erfährt sie, dass der Spruch „Bis zur Hochzeit ist alles gut“ im arabischen Raum übersetzt eher „Iss eine Zwiebel und dann ist alles vergessen“ lautet. „Das ist sehr interessant und ein Gewinn. So viele Menschen wie hier trifft man selten auf einen Schlag. Und man geht immer mit neuen Eindrücken und spannenden Geschichten nach Hause“, sagt die Brandenburgerin der MAZ.

Kulinarische Reise

Gäste begeben sich beim Radoun auch auf eine kulinarische Reise, denn Besucher bringen Nahrungsmittel für ein Buffet mit und tauschen dabei auch Rezepte aus. Während Vally Mlyniwkowski Falafeln und Humus empfiehlt, schätzt Aya Tbabib den Melonenspieß mit Käse. Die Veranstaltung gehört zum Vorhaben „Ment Integra“ der Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft ( BBAG), ein Patenschaftsprojekt, bei dem sich Brandenburger und Geflohene gegenseitig unterstützen. Das Wort „ Radoun“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt soviel wie säen.

Gespräche gegen Vorurteile

„Wir säen hier neue Kontakte, multikulturelle Erlebnisse in einer Gemeinschaft. Jeder ist willkommen und bringt das ein, was er möchte. Gäste können einen Witz oder eine Geschichte erzählen oder ein alltägliches Problem zur Diskussion auf den Tisch legen“, sagt Organisator Sebastian Möckel. Für den 42-Jährigen trägt die Veranstaltung dazu bei, Vorurteile abzubauen und miteinander statt übereinander zu reden. „Das hilft vielleicht auch Brandenburgern Ängste zu nehmen. Mehrere Nationen haben Spaß“, sagt er der MAZ.

Vally Mlynikowski (links) und Aya Tbabib sind Freundinnen und schätzen den kulturellen Austausch beim „Radoun.“ Quelle: André Großmann

Vally Mlynikowski ist sicher, dass Havelstädter bei „ Radoun“ noch etwas lernen können. So hörte sie in der Erzählung des Comedians Mohamad Jbara, dass Syrer „beim Kauf einer Jeans viel mehr um den Preis feilschen und so eine Menge sparen können“, sagt die 19-Jährige. Sie lacht und philosophiert weiter mit ihrer Freundin Aya, während der Gitarrensound im Hintergrund läuft.

„ Radoun“ findet einmal im Monat statt, Events an mehreren Veranstaltungsorten sind möglich, beispielsweise im Bürgerhaus in der Altstadt oder in der Fouqué-Bibliothek am Altstädtischen Markt. Vorschläge und Ideen können per E-Mail an moeckel@bbag-ev.de gesendet werden.

Von André Großmann