Die Angst ist da. „Hier im Viertel habe ich von Leuten gehört, dass sie sich vor hohen Mieten fürchten und davor, verdrängt zu werden“, sagt Charlotte Muijs. Angesichts steigender Mieten sei diese Angst begründet. Nun könne man Angst haben. „Oder man versucht, etwas gegen diese Entwicklung zu machen“, sagt die 33-jährige Studentin. Aber wie und was? Mit Aaron Warnecke und weiteren Mitstreitern will Charlotte Muijs den BrandenburgerInnen zeigen, wie sie sich für ihre Interessen einsetzen können.

Mit einem Bürgerdialog tritt der Verein „Die Öffentlichkeit“ am kommenden Samstag in die Öffentlichkeit. Auf dem öffentlichen Platz vor der alten Feuerwache in der Franz-Ziegler-Straße sollen die Menschen ins Gespräch kommen. Oder einfach nur eine Bratwurst essen, wie es auf dem Flyer heißt. Kaffee und Kuchen gibt es auch. „Auf gute Nachbarschaft“ heißt das Motto des Bürgerdialogs.

Die beiden eint der Wunsch, Menschen zu zeigen, wie lebendig jede und jeder seine Welt mitgestalten kann, wenn sie und er sich politisch engagieren. Ihr Plan: Im April 2022 wollen sie mit einem Café in der Altstadt an den Start gehen, in dem viel Politik und politische Kultur geboten werden soll. Dazu gehören Lesungen, Foren, Seminare und andere Veranstaltungen.Auch außerhalb des Cafés soll es Aktionen geben.

Das klingt erst einmal nach einem Angebot für Menschen, die sich ohnehin schon engagieren und politisch interessiert sind. Genau das soll es aber nicht sein. „Wir möchten die Menschen ganz niedrigschwellig erreichen“, sagt Charlotte Muijs, „ihnen zuhören und ihnen helfen“. Das bedeute, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

Seit zwei Jahren lebt Charlotte Muijs in der Franz-Ziegler-Straße. Neben der Angst vor Verdrängung und Mietsteigerung „regen sich viele Leute über den Müll vor den Häusern auf“, weiß sie. Dagegen kann man selbst etwas tun – vom Aufräumen einmal abgesehen.

„Was genau, das besprechen wir mit den Leuten, und zeigen ihnen, wer weiterhilft.“ Wichtig sei es, dass die Menschen erkennen, dass sie für ihre Interessen einstehen können. Ohne den Protest der Gentrifizierungs-Gegner wäre der Verdrängungsprozess in Berlin viel krasser verlaufen.

Aber es gibt doch schon die Parteien, auch ganz lokal? „So viele Leute fühlen sich von den Parteien nicht gehört, nicht wahrgenommen“, sagt Aaron Warnecke. Der 25-jährige Student möchte den Menschen zeigen, dass sie mit ihren Sorgen und Ängsten nicht allein sind. „Auf der lokalen Ebene erreicht man es viel besser, dass die Leute sich einsetzen.“

Hinter ihnen stehe keine Institution. „Unser Trägerverein ist jetzt als gemeinnützig anerkannt worden und wir können Förderungen beantragen“, sagt Charlotte Muijs. Die Landeszentrale für politische Bildung etwa wäre eine Stelle, die der Verein um Unterstützung bitten wolle. Die Erlöse aus dem Cafébetrieb sollen in die Arbeit der Initiative fließen.

Nach dem Bürgerdialog ist die Initiative bei den creative days im Industriemuseum zu erleben. „Bei uns kann jeder sein eigenes Wahlplakat gestalten“, sagt Aaron Warnecke. Kurz vor der Bundestagswahl kämen garantiert spannende Plakate zustande. Überdies sei man mit der Akademie 2. Lebenshälfte im Gespräch, um neue Aktionen auf die Beine zu stellen.

Der Bürgerdialog läuft am Samstag, 21. August 2021, von 13 bis 18 Uhr vor der alten Feuerwache. Weitere Infos zur Initiative findet man im Internet unter https://die-oeffentlichkeit.de

Von Heiko Hesse