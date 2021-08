Amt Ziesar

An der Tür zum Zimmer 22 im Obergeschoss der Amtsverwaltung steht ein neuer Name: Gabi Tischer. Die 52-jährige Diplom-Kauffrau verantwortet ab sofort die Finanzen des Amtes Ziesar sowie die kommunalen Haushalte der Stadt Ziesar und der Gemeinden Wenzlow, Wollin, Gräben und Görzke. Zum 1. August hat die Wollinerin den Arbeitsplatz ihrer Vorgängerin Marlene Ludloff eingenommen, die das Amt Ziesar seit den Aufbaujahren als Kämmerin begleitet hatte. Ein endgültiger Abschied ist der Wechsel an der Spitze der Finanzverwaltung noch nicht. Ludloff wird zunächst auch im Ruhestand dem Amt Ziesar stundenweise zur Verfügung stehen.

Beim Zweckverband in Görzke

Unbekannt ist die neue Kämmerin, die sich im Rahmen einer Ausschreibung um die Nachfolge bewarb, nicht. Zehn Jahre lang war Tischer als kaufmännische Leiterin für den in Görzke ansässigen Wasser- und Abwasserzweckverband Ziesar tätig. Ihr langjähriges Ehrenamt als Gemeindevertreterin in Wollin musste sie allerdings mit dem neuen Berufsstart niederlegen. „Ich sehe jetzt die Arbeit der Kommunalpolitiker von der anderen Seite. Das kann hilfreich sein, wenn Prioritäten gesetzt werden müssen“, sagte die Finanzchefin der MAZ. Von ihrer Vorgängerin hat Tischer ein gut bestelltes Feld übernommen. Sowohl das Amt als auch die Kommunen können solide Finanzen vorweisen. Für keinen Ort besteht die Gefahr eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Turnhalle für Wollin

Schon in den nächsten Wochen steht die Kämmerei unter neuer Führung vor der nächsten Aufgabe. Die Aufstellung der Haushaltsentwürfe für 2022 steht an. „Ziel ist es, dass die Beschlussvorlagen um den Jahreswechsel zur Diskussion und Abstimmung vorgelegt werden können“, so Tischer. Für das Amt Ziesar stehen weitere Investitionen in den Schulstandort Ziesar und in den Brandschutz an. Ein großer Brocken soll in Wollin gestemmt werden – der Neubau einer Turnhalle. Die Realisierung wird sich auf mehrere Jahresscheiben verteilen. „Dabei sind wir allerdings auf Fördermittel angewiesen“, stellt die Kämmerin klar. Noch in diesem Jahr soll die bauantragsreife Planung vorliegen, um überhaupt Zuschüsse beantragen zu können.

Mutter von drei Kindern

Die verheiratete Amtsleiterin ist Mutter von drei Kindern. „Diese sind in einem Alter, das mir einen beruflichen Neustart möglich macht. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und fühle mich in der Verwaltung gut aufgenommen“, sagte Tischer der MAZ. Nach der kommunalpolitischen Sommerpause will sie alle Gemeindevertretungen besuchen, um sich persönlich vorzustellen. Die Kämmerei umfasst neben der Amtskasse und der zentralen Buchhaltung auch die Bereiche Vollstreckung/Geschäftsbuchhaltung sowie Steuern, Abgaben und Pachten. Dabei wird Tischer von einem Team aus fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt.

Neue Herausforderungen

Neben den alltäglichen Finanzfragen tauchen am Horizont bereits neue Herausforderungen für die Kämmerei auf. So gelten ab 2025 neue Berechnungsmethoden für die Grundsteuer. „Für die Neufestsetzung dürften eine Menge Zuarbeiten an das Finanzamt fällig sein“, schwant Tischer. Schon ab 2023 ist die neue Umsatzsteuerregelung umzusetzen, nach der auch kommunale Dienstleistungen umsatzsteuerpflichtig sein können – oder auch nicht. Nämlich dann, wenn ihre auf öffentlich-rechtlicher Grundlage erbrachten Leistungen nicht marktrelevant sind – das heißt nur von der öffentlichen Hand erbracht werden können – oder pro Jahr den Wert von 17 500 Euro nicht übersteigen.

Von Frank Bürstenbinder