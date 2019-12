Neue Köche für die Brandenburger Schulspeisung 2020

Brandenburg/H

Die Gemeinschaftsverpflegung an den Schulen in Brandenburg/Havel wird sich im nächsten Jahr ändern. Denn die Stadtverwaltung hat die Essensversorgung in mehreren Losen neu ausgeschrieben und vergeben.

An den städtischen Gymnasien und zwei Grundschulen hält das sogenannte „Cook-and-Freeze“-System Einzug. Für acht Grundschulen hat das Unternehmen RWS Cateringservice mit seiner Küche in Wust den Zuschlag erhalten.

Nach 10 Jahren hört „Supertruppe“ auf

Die Kehrseite der Auftragsvergabe: Nach zehn Jahren schließt die Schulküche in Kirchmöser. Geschäftsführer Marcus Brings bestätigt mit Bedauern, dass sein Unternehmen Top Catering die Kinder und Jugendlichen in 17 Brandenburger Schulen nicht weiter bekochen darf und er seine „Supertruppe“ daher nicht weiter halten kann.

Woran das liegt, könne er nicht sagen. Der Geschäftsführer vermutet, dass das günstigste Angebot den Zuschlag erhalten hat, auch wenn alle Bewerber verschiedene Kriterien erfüllen mussten. Vier Köchen und drei Kraftfahrern habe er kündigen müssen, berichtet der Firmenchef.

Mitarbeiter sind „geschockt“

Nach seinen Worten haben mehrere Leute ihr Bedauern über das Ende nach zehn Jahren Versorgung zum Ausdruck gebracht. Rund 1000 Essen seien es gewesen, die in Kirchmöser täglich frisch zubereitet und geliefert wurden.

„Die Mitarbeiter sind geschockt“, berichtet Marcus Brings. Einer von ihnen ist der langjährige Kraftfahrer Benny Haase, der die Nachricht in sozialen Netzwerken verbreitet. Er äußert keinerlei Verständnis für die Entscheidung gegen seinen Arbeitgeber.

Top Catering erfülle doch mit seinem Angebot seit geraumer Zeit die Empfehlungen der DGE ( Deutsche Gesellschaft für Ernährung) und die FKE ( Forschungsinstitut für Kinderernährung). Zudem biete die Firma täglich weit mehr als die geforderten zehn Prozent Bioanteil an. Die Kinder hätten sich immer einen Nachschlag holen können.

Mit Füßen getreten

Die Mitarbeiter von Top Catering hätten in der letzten Novemberwoche erfahren, dass acht Schulen von Januar 2020 an einen neuen Essenlieferanten bekommen. „Was sich seit zehn Jahren bewährt hat, wird plötzlich einfach mit Füßen getreten“, schreibt der betroffene Benny Haase.

Alle drei Jahre schreibt die Stadt die Leistung der Essensausgabe an ihren Schulen neu aus. „Ich würde gern wieder in Brandenburg weitermachen“, versichert Geschäftsführer Brings mit Blick auf das Jahr 2023.

Was aus der 2009 eröffneten Küche in Kirchmöser langfristig wird, sei noch unklar. Das Werk der Heidelberger Druck AG in Hohenstücken will das Unternehmen von dort weiter beliefern.

RWS gewinnt acht Grundschulen

Eine Küche in Brandenburg/Havel betreibt auch die Firma RWS Cateringservice, welche die Ausschreibung der Stadt für acht städtische Grundschulen diesmal gewonnen hat.

Die Ausschreibung für weiterführende Schulen laufe noch, berichtet Jan Görß, Bereichsleiter des Unternehmens in Potsdam. Auch dafür habe sich seine Firma beworben.

Die RWS-Küche sei eine vollwertige Kinder-und Schulküche nach den DEG-Kriterien, so Görß. Sie ist seit September 2017 im Gebäude des ehemaligen Wuster Burger-King-Imbisses in Betrieb. Dort werden nach Auskunft von Jan Görß täglich etwa 500 Essen gekocht.

Erfahrung mit Kitas und Verwaltungen

Bislang bereiten die Köchinnen dort Speisen zu für kleinere Kitas und für verschiedene Einrichtungen wie das Amt Nennhausen, die Gemeinde Görzke und das DRK in Brandenburg zu.

Gutes Personal von der Essensausgabe in den Schulen möchte die Firma RWS übernehmen, versichert Jan Görß. Der erste Mitarbeiter sei inzwischen zu seinem Unternehmen gewechselt.

Vier Schulen in der Stadt haben bei der Ausschreibung ein eigenes Los gebildet. Das Bertolt-Brecht-Gymnasium, das von-Saldern-Gymnasium, die Fontaneschule und die Wilhelm-Busch-Grundschule wollten weg von der Warmanlieferung.

Anderer Ansatz mit Menüpartner

Diese vier Schulen werden im neuen Jahr von der Firma „Menüpartner Berlin“ mit individueller Gemeinschaftsverpflegung versorgt. „ Cook and Freeze“ gehört dazu. Das bedeutet, dass Speisen nach dem Garen schockgefrostet und kurz vor dem Verzehr aufgetaut und an Ort und Stelle erhitzt werden.

Die Menüpartner-Schulen hatten der Stadt Leistungsverzeichnisse zugearbeitet, wie Uwe Schröder berichtet, der das Brecht-Gymnasium leitet.

Bereits gute Erfahrungen in Potsdam

Zuvor hatten sich die Schulen umfassend informiert und sich das Humboldt-Gymnasium in Potsdam zum Vorbild genommen, das gute Erfahrungen gesammelt habe mit dem abwechslungsreichen Menüplan.

Dort sei die Zahl der täglichen Essen mit der Versorgung, wie sie nun auch an den vier Schulen in Brandenburg/Havel kommen soll, von 123 auf 300 gestiegen, berichtet Direktor Schröder. Im Brecht-Gymnasium nähmen aktuell nur noch 30 Schüler an der Schulspeisung teil.

Von Jürgen Lauterbach