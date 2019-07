Brandenburg/H

Filmlegende Marilyn Monroe, Musiker John Lennon und der Außerirdische „E.T.“ erstrahlen im Wohnzimmer des Brandenburgers Danny Prescher in bunten Farben. Der 28-Jährige bringt Stars, Filmszenen und Serienmomente auf die Leinwand. „Ich male Persönlichkeiten, die in der Geschichte der Menschheit viel bewegt haben. Auch Momente, die packende und mystische Szenen einfangen und Figuren, die mich inspirieren, halte ich gern in einem Bild fest“, sagt der Brandenburger.

Neue Herausforderungen

Der Künstler greift zum Pinsel, betrachtet den fiktiven Gangsterboss Tony Montana und vervollständigt sein bislang größtes Werk mit verschiedenen Farben auf einer 150 Zentimeter hohen und 100 Zentimeter breiten Leinwand. Die abgebildete Szene stammt aus Danny Preschers Lieblingsfilm „Scarface“ und stellte ihn vor Herausforderungen.

Beim Porträtieren konnte er die Leinwand nicht wie üblich auf eine Staffelei stellen und musste sie stattdessen gegen die Wand lehnen und auf den Boden legen. „Dort malte ich dann kniend. Ein paar Farbtupfer sind ja noch auf der Erde zu sehen. Außerdem verwendete ich deutlich mehr Farbe als üblich“, sagt der Brandenburger.

Stars auf der Leinwand

Dennoch begeistert ihn der kreative Entstehungsprozess der Werke. „Es ist ein tolles Gefühl, wenn ich eine weiße Leinwand nach ein paar Tagen zum Leben erwecke und es macht mich auch ein bisschen stolz, die Bilder anschließend vom Sofa aus zu beobachten“, kommentiert Danny Prescher. 22 Bilder hängen bislang in seiner Wohnung, sie zeigen unter anderem den Boxer Muhammad Ali, Sänger Bob Marley und Physiker Albert Einstein. Vor dem Malen orientiert sich Prescher an Motiv-Vorlagen aus dem Internet, die er anschließend nach eigenen Ideen bearbeitet.

Bilder entstehen spontan

Jedes Bild entsteht anders, Pläne für die Gestaltung hat er nicht. „Ich male einfach drauf los, auf meine Art. Mir ist egal, wie andere das machen“, sagt der 28-Jährige. Für ihn ist es wichtig, dass seine Darstellungen authentisch statt perfekt sind. Die größte Herausforderung beim Anfertigen der Bilder ist für den Havelstädter die originalgetreue Darstellung der Augen. „Durch sie erkennt man erst den wahren Charakter der Figur“, sagt Danny Prescher.

Er bildet lieber Persönlichkeiten und spannende Momente ab, als Landschaftsszenen wiederzugeben. Ein Motiv aus Brandenburg an der Havel hat Danny Prescher bislang nicht gemalt, doch komplett schließt er es nicht aus. Da er betont, spontan Ideen zu finden, weiß der Brandenburger noch nicht, was auf seinem nächsten Bild zu sehen sein wird.

Ausstellung in der „Artbox“

Die Malerei begleitet Prescher seit fünf Jahren, auch wenn sie ihn als Künstler vor Herausforderungen stellt. Manchmal fällt es ihm schwer, kreativ zu sein, dann malt er tage- oder wochenlang nicht, in anderen Momenten hingegen mehrere Stunden. Prescher könnte sich auch vorstellen sein Hobby zum Beruf zu machen, sieht aber Schwierigkeiten, mit seinen Bildern den Lebensunterhalt zu verdienen.

Er betrachtet es daher eher als Ausgleich und arbeitet gern als Einzelhandelskaufmann. In seinem Wohnzimmer betrachtet er die Kunstwerke im Flur und weiß, dass er weiter malt. „Ich habe doch hier eine große Wand, da passen doch noch weitere Bilder hin“, sagt der Brandenburger.

Danny Preschers Bilder sind ab dem 10. August einen Monat lang im offenen Atelier „Artbox“ zu sehen. Gäste können seine Darstellungen in der Großen Münzenstraße 16 betrachten. Wem die Werke gefallen, kann Danny Prescher hier per Facebook kontaktieren.

