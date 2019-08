Brandenburg/H

Ein Kobold, der Außerirdische Alf, Waldmöpse und Herzen schmücken die Steine der Brandenburgerin Janett Girbinger. Die 37-Jährige malt Motive auf kleine Brocken und setzt diese anschließend in Brandenburg an der Havel und überall auf der Welt an den Orten aus, wo sie auf Reisen vorbeikommt.