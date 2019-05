Brandenburg/H

Um neue Mobilität einführen zu können und die Menschen davon zu überzeugen, muss man sie erst einmal ausprobieren können und im doppelten Sinne erfahrbar machen. Das geschieht in der Regel in so genannten Reallaboren, in denen über einen vorab bestimmten Zeitraum zu gewissen Bedingungen getestet wird, ob die neuen Systeme funktionieren.

„Neue Mobilität in Reallaboren – wie eine Transformation in Städten gelingen kann“, ist der Titel eines Abends am 23. Mai von 18 bis 20 Uhr im Interkulturellen Zentrum am Gotthardkirchplatz 10. Veranstalter sind Jürgen Peters und Ralf Krombholz, die sich um eine möglichst breite Diskussion zu Themen einer modernen Stadtentwicklung in Brandenburg an der Havel bemühen: „Für die einen ist es Theorie und Vision, für die anderen gelebte Wirklichkeit: Mobilitätsstationen an zentralen Stand- und Wohnorten in der Stadt mit kostengünstigen und umweltfreundlichen Mobilitätsangeboten als Alternative zum Auto. Den Menschen werden E-Autos, E-Fahrräder, Lastenräder oder E-Roller zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung gestellt. Dies alles frei von Kohlendioxid und in Kombination mit vergünstigten ÖPNV-Tickets, Sammeltaxen und zukünftig auch mit autonom fahrenden Elektrokleinbussen“, beschreiben beide ihre Vision.

Referenten sind beispielsweise der bekannte Mobilitätsforscher Andreas Knie, die Projektmanagerin für E-Mobilität in der Landes-Wirtschaftsförderung Judith Fiukowski, die Architektin Belinda Rukschcio von der Bundesstiftung Baukultur sowie Experten und Berater der Firma Easymile, welche autonom fahrende Elektrobusse herstellt und vertreibt. So gibt es bereits im bayerischen Bad Birnbach sowie im nordrhein-westfälischen Monheim bereits Test- und Regelbetriebe, andere Kommunen planen dies bereits.

Von André Wirsing