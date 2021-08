Neue Oberschule in Brandenburg an der Havel: Start mit Schultüte und den Minions

Brandenburg/H

In der Caasmannstraße ist alles klar für den Start der beiden siebten Klassen, mit denen die neue Oberschule unter dem Dach des Oberstufenzentrums „Alfred Flakowski“ an den Start geht.

Team aus Freiwilligen

Die kommissarische Schulleiterin Kathrin Kazmierczak hat seit Februar Organisation und Räume auf die Beine gestellt und auch ein Team aus fünf jungen Frauen „angeheuert“: „Alle haben sich aus freien Stücken beworben, durchgehend war bei ihnen die Motivation, dass sie etwas Eigenes gestalten wollen. Sie hätten es einfacher haben können.“ Natürlich gibt die Chefin auch selbst Unterricht, sie ist Lehrerin für Biologie und Chemie und engagiert sich in der sonderpädagogischen Förderung.

Viele Anmeldungen

Über mangelndes Schülerinteresse muss sie sich nicht beklagen, von 56 gemeldeten Mädchen und Jungen kommen ab Montag 55. „Davon haben sich 50 direkt bei uns angemeldet, wir mussten sogar einige Erstwünsche ablehnen.“ Das liegt an dem komplizierten Zulassungsprinzip, weil auch Schüler zugelassen werden müssen, welche die neue Oberschule als Zweitwunsch angegeben haben, aber räumlich näher zu ihr wohnen als zu der Erstwunsch-Schule.

Vier Klassenräume im OSZ-Gebäude sind für die Siebtklässler hergerichtet. Quelle: André Wirsing

Großer Einzugsbereich

Doch immer noch ist der Einzugsbereich groß genug – es gibt Schüler aus Jeserig/Schenkenberg und auch welche aus Roskow und den Orten entlang des Weges. Letztere haben eine sehr gute Verkehrsanbindung zur Schule. Schwieriger ist es für die anderen Kinder, die über die Bundesstraße 1 kommen. Wenn der Regiobus in Brandenburg an der Havel ankommt, ist der F-Bus der Verkehrsbetriebe gerade fünf Minuten weg. Geändert werden kann das nicht so schnell, weil sonst die VBBr-Umläufe aus dem Takt kommen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verhandlungen mit Bus-Unternehmen

So müssen die Kinder in Schenkenberg schon um kurz nach 6 Uhr in den Bus steigen. Im Laufe des Augusts werde noch einmal verhandelt, beide Unternehmen haben Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Fehlende Computer

Es müssen sich viele Dinge noch einruckeln. Die neue Oberschule hat vorerst vier Räume – davon zwei Klassenräume, ein so genannter Teilungsraum und ein Kabinett für Naturwissenschaften. Das Mobiliar ist größtenteils neu. An Computern, Laptops oder Tablets mangelt es noch – weil es die Schule bislang noch nicht gab, konnte auch kein Fördergeld aus dem Digitalpakt bestellt werden. Die Stadt will sich nun kümmern, um das irgendwie nachzuholen.

Viele Doppelnutzungen

Und auch das Mitnutzen der Computerkabinette des OSZ ist nicht immer leicht, weil diese wegen der verschiedenen Modelle in Block- und Wochenunterricht häufig belegt sind und es keinen festen „Stundenplan“ dafür gibt. Mit OSZ-Vize-Chefin Beate Titze stimmt sich Kathrin Kazmierczak eng ab, zudem nimmt sie an allen Leitungssitzungen teil, um mögliche Konflikte schnell ansprechen zu können.

Bewegte Schule

Schließlich muss beispielsweise auch die Turnhalle gemeinsam genutzt werden. Einen eigenen Schulhofteil gibt es aber für die Oberschüler, sogar eigene Fahrradständer. Und für den Pausenhof sollen noch Spielgeräte wie Springseile, Bälle und Mini-Tore angeschafft werden, schließlich will man eine „bewegte Schule“ sein.

Zuckertüten für alle

Sekretärin Manuela Murche wird die beiden großen Schultüten für beide Klassen packen. Quelle: André Wirsing

Für ihre Kolleginnen hat Kathrin Kazmierczak kleine Zuckertüten mit Minions-Motiven gepackt, „ich fand das irgendwie passend, das sind auch kleine fleißige Arbeiter“. Die Schüler werden mit großen Schultüten empfangen, pro Klasse eine. „Da hinein werden wir einige nützliche Dinge für die Schule, zudem etwas Süßes.“ Für das Packen ist Schulsekretärin Manuela Murche zuständig.

Ohnehin soll es in der ersten Woche nicht ganz so streng zugehen, sie ist dem Eingewöhnen vorbehalten – mit einem Ausflug zum Krugpark, mit einem Methodentag, mit einem großen Geländespiel und einem „Wahlpflicht-Karussell“: Den Mädchen und Jungen soll die Orientierung erleichtert werden, deshalb lernen sie in einer Art Stationsbetrieb die drei angebotenen Wahlpflicht-Kurse erst einmal kennen. Das sind Naturwissenschaften, Spanisch und WAT Wirtschaft-Arbeit-Technik.

Cloud und Messenger

Auch für möglichen Wechsel- und Distanzunterricht ist die neue Schule gewappnet – genutzt wird die HPI-Schulcloud. Für alle Arten des Unterrichts gibt es zudem den Messenger-Dienst WebUntis, über den beispielsweise Stundenpläne und Aktualisierungen verschickt werden.

Quartier für den Übergang

Das Einrichten der neuen Oberschule haben die Stadtverordneten im Herbst 2020 beschlossen, weil die Plätze in der Havelstadt knapp werden. Das Quartier in der Caasmannstraße soll nur ein Provisorium sein, bis das neue Schulzentrum in Innenstadt-Nähe gebaut ist. Die Zeit ist knapp: Geht es mit den Schülerzahlen so weiter, werden drei siebte Klassen in der Schule aufgenommen. Irgendwann genügen dann die OSZ-Kapazitäten nicht mehr.

Von André Wirsing