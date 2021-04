Amt Beetzsee

Kinder und Eltern erhalten beim Projekt „Patengroßeltern“ im Amt Beetzsee neue Opas und Omas auf Zeit. „Hier unterstützen Menschen ab 55 Jahren Familien und Heranwachsende. Viele Eltern sind im Dauerstress, doch hier lernen Jung und Alt miteinander für das Leben“, sagt Familienkoordinatorin Ines Konzack.

Kochen, Lesen und Erziehungstipps

Freiwillige treffen ein- bis zweimal pro Woche Kinder, kochen für Knirpse, lesen mit ihnen Bücher und geben Eltern Erziehungstipps. Doch wie funktioniert das Vorhaben? Freiwillige melden sich zunächst beim mobilen Familienzentrum im Amt Beetzsee oder bei den Schulsozialarbeiterinnen des Diakonischen Werks Potsdam-Mittelmark.

Kinder wünschen sich Großeltern

Finden sich mindestens vier Interessenten, nehmen sie anschließend an einer Schulung im Pritzerber Haus der Begegnung teil, um sie auf das Ehrenamt vorzubereiten. Ines Konzack macht klar, dass sich Jungen und Mädchen Großeltern wünschen.

Paten sollen Verantwortung für junge Menschen übernehmen und Kontakt zu Kindern aufbauen, deren Oma und Opa nicht vor Ort wohnen. „Wir Menschen sind soziale Wesen und die Gemeinschaft hält uns gesund“, kommentiert die 46-Jährige.

Beim Projekt "Patengroßeltern" kümmern sich Menschen ab 55 um Kinder im Amt Beetzsee. Quelle: SOS-Kinderdorf

Die Sozialpädagogin betreut das Projekt und hat ein Netzwerk an Partnern. Die Schulsozialarbeiterin Katrin Otto von der Grundschule in Radewege, ihre Kollegin Ivonne Herzog von den Grundschulen in Roskow, Pritzerbe und Martina Alband sind dabei.

Sie ist Koordinatorin für Altenpflege und Hilfe beim Evangelischen Diakonissenhaus. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark unterstützt die „Patengroßeltern“ mit 2000 Euro Fördergeldern.

Vorabtest für Ehrenamtler

Doch nicht jeder darf Patenoma- oder Opa sein. Vor der Zusammenarbeit testen Projektplaner die persönliche Eignung, lassen sich ein Führungszeugnis vorlegen und prüfen die Motivation der Freiwilligen.

Katrin Otto hofft auf Gespräche zwischen den Generationen und bereichernde Erfahrungen. „Patengroßeltern sind mehr als Babysitter, sie können der ruhige Pol in der Mitte des Alltags sein und machen alles, was richtige Großeltern machen würden. Kinder erfahren so eine andere Sicht auf die Dinge der Welt und erleben Besonderheiten des Altwerdens“, sagt die Pädagogin.

Treffen mit Corona-Regeln

Ines Konzack macht klar, dass Patengroßeltern nicht die professionelle Kinderbetreuung ersetzen, sondern ergänzen. Termine für Treffen mit Familien vereinbaren die Patengroßeltern selbst, geplant sind ein bis zwei Begegnungen pro Woche. Bei jedem Kontakt gelten die Corona-Regeln der aktuellen Eindämmungsverordnung, Maske und Abstand sind Pflicht.

Ines Konzack ist Familienkoordinatorin im Amt Beetzsee. Quelle: André Großmann

Das Projekt ist eine Premiere im Amt Beetzsee. „Erst, wenn wir etwas Neues wagen, wissen wir, wie hoch der Bedarf ist. Wir sehen die Vorteile, denn viele Menschen ab 55 Jahre sind in der Mitte des Lebens, haben ein großes Herz, Tatendrang und Zeit“, sagt Ines Konzack.

Ines Konzack hofft auf einen Erfolg. „Wenn wir Kinder mit den Patengroßeltern glücklich machen, haben wir etwas erreicht. Sollte das so sein, feiern wir im Sommer ein großes Spiel- und Sportfest“, sagt die Sozialpädagogin.

Freiwillige melden sich unter 01703758043 für ein Erstgespräch.

Von André Großmann