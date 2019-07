Brandenburg/H

Es klingt wie ein Lockangebot, ist aber ernst gemeint: Den ganzen Tag parken für 2,50 Euro und dafür auch noch zu zweit durch die halbe Stadt mit den „Öffentlichen“ fahren.

331 Stellplätze im Stadtgebiet

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) und VBBr-Chef Jörg Vogler haben am Mittwochnachmittag den neuen Park-and-Ride-Tarif vorgestellt. Tatsächlich kostet auf den Parkplätzen am Oberlandesgericht (149 Stellplätze), Neuendorfer Straße (Bas, 72), Nicolaiplatz (75) und Trauerberg (35) das Tagesticket nur noch 2,50 Euro.

Das am Automaten gezogene Papierticket ist zweigeteilt, ein Abschnitt gehört hinter die Windschutzscheibe, der zweite dient als Fahrausweis. Damit dürfen alle Busse und Bahnen der VBBr im erweiterten Innenstadtring zwischen Nicolaiplatz und Hauptbahnhof von jeweils zwei Personen benutzt werden.

Umwelt- und Kostenaspekte

„Wir setzen derzeit schrittweise das neue Parkraumkonzept um. Es folgt noch das Ausweisen einiger Anwohnerparkzonen, zudem müssen für neue Bewirtschaftungszonen erst neue Parkscheinautomaten beschafft werden“, sagt Scheller. „Für 2,50 Euro einen ganzen Tag parken und außerdem zu zweit beliebig oft durch die Innenstadt zu fahren, ist unter Umwelt- wie unter Kostenaspekten ein tolles Angebot für die Brandenburger und ihre Gäste.“

Aus dem Auto in die Bahn

Vogler ergänzt: „Das Park-and-Ride-System entlastet die Innenstadt und öffnet dem Autofahrer die Tür für den ÖPNV.“ Bedenken, dass damit weniger reguläre Tagestickets gezogen werden und sich viele Brandenburger ein preiswerteres P+R-Ticket holen, gebe es schon. Vogler glaubt aber nicht an einen massenhaften Missbrauch. „Klar wurden die Parkgebühren vor allem in der Innenstadt erhöht. Wir wollen aber nicht nur repressiv den Menschen gegenübertreten, sondern ihnen auch ein Angebot machen. So kommen sie günstig an einen Parkplatz und noch weiter in die Innenstadt hinein, sie müssen dazu keine weiten Wege gehen.

Von André Wirsing