Neue Plätze: So sucht der Stadtteilbeirat Hohenstücken nach Orten für Betonpapierkörbe

Brandenburg/H

Der Kampf gegen Müll in Hohenstücken treibt Christin Willnat an. Die Vorsitzende des Stadtteilbeirats läuft mit Anwohnern wie Siegfried Strachard durch die Straßen und sucht nach neuen Plätzen für Betonpapierkörbe.

Erste Umsetzung seit drei Jahren

In den nächsten Tagen verschwinden sechs Exemplare, neun stellen Garten-und Landschaftsbauer in Absprache mit dem Beirat und der Brandenburger Stadtverwaltung an neuen Standorten auf. Es ist die erste Umsetzung seit drei Jahren.

So sieht ein Betonpapierkorb in der Walther-Ausländer-Straße aus. Quelle: André Großmann

Damals fanden die Abfallbehälter ihren Platz von der Wiener-Straße bis zur Rosa-Luxemburg-Allee, dieses Mal plant der Stadtteilbeirat für die Abfallbehälter eher von der Gertraudenstraße bis in die Willibald-Alexis-Straße.

Müll als Problem

„Dort fehlen Abfallbehälter und deshalb liegen liegen Verpackungsreste, Glasscherben und zunehmend Hundekot auf den Wegen und Grünflächen. Weil das nicht sinnvoll ist, überprüfen wir, an welcher Stelle die Tonnen nützlich sind. Und das ist dort der Fall“ sagt Christin Willnat.

Kritisch sieht sie die Zahl der Mülltonnen auf dem ehemaligen Wochenmarkt am Tschirchdamm. „Da befinden sich vier, fünf Mülleimer nebeneinander und es liegen trotzdem Abfälle auf dem Boden“, sagt die Brandenburgerin.

Auf dem ehemaligen Wochenmarkt am Tschirchdamm stehen mehrere Mülleimer nebeneinander. Quelle: André Großmann

Der 80-jährige Siegfried Strachard läuft mit ihr in Richtung der Walther-Ausländer-Straße und blickt auf einen Betonpapierkorb. Er ist mit Spannband an einem Verkehrsschild befestigt, denn gelegentlich klauen Diebe die Abfallbehälter.

Wunsch nach Ordnung

Jahrelang standen die Betonpapierkörbe eingelagert auf dem Bauhof in der Caasmannstraße 1b, jetzt finden sie ihren Weg nach Hohenstücken. Christin Willnat und Siegfried Strachard freuen sich, dass deshalb keine neuen Kosten entstehen. Sie sind davon überzeugt, dass die Behälter für mehr Ordnung sorgen.

„Wir machen das, um den Bürgern ein schöneres Leben zu ermöglichen“ sagt der Rentner. Trotz aller Hoffnung wünscht er sich aber auch Verbesserungen bei der Entsorgung der Abfälle. „Das muss funktionieren, damit keine Müllkippen entstehen“, kommentiert der 80-Jährige.

Er und Christin Willnat laufen weiter durch Hohenstücken und hoffen, dass weniger Brandenburger ihren Müll auf die Straße, sondern in den Betonpapierkorb werfen. „Jeder kann einen kleinen Teil dazu beitragen und seine Abfälle richtig entsorgen“, sagt die 34-Jährige.

Von André Großmann