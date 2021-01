Brandenburg/H

Der Pannendüker an der Plane hat der Brawag den nächsten Streich gespielt: „Die Erneuerung des Planedükers verschiebt sich – an dem Rohrstrang, der derzeit über eine Länge von etwa 460 Metern im Schmöllner Weg liegt, wurden Risse in der Schutzummantelung festgestellt. Der Hersteller der Rohre entschied deshalb, die Rohre zurückzunehmen und Ersatz zu liefern“, sagt Brawag-Sprecherin Heike Beckmann.

Neuer Zeitplan nötig

Derzeit stimmen sich die Brawag, die beauftragte Baufirma Bohrtec-Teubner Wittenberg GmbH und die genehmigenden Behörden über die weiteren Details der Abwicklung der Baumaßnahmen in den kommenden Monaten ab.

Verzug um mehr als zwei Monate

Für die Beteiligten bedeutet dies einen Verzug der Baumaßnahme um mindestens zwei Monate. Der Rohrhersteller kann die Ersatzrohre erst Anfang Februar vollständig liefern. Dann müssen alle bereits erfolgten Arbeiten zur Herstellung des Rohrstranges, wie Schweißen, Druckprobe und Entkeimung wiederholt werden, was etwa vier Wochen in Anspruch nehmen wird. Erst daran anschließend kann mit den Bohrarbeiten zur Herstellung des neuen Dükers begonnen werden; dies wird weitere vier Wochen benötigen, sodass für Anfang April mit dem Einzug des Rohrstranges in das neue Bohrloch zu rechnen ist.

Rohr muss ersetzt werden

Die Brawag hatte bereits im Jahr 2019 berichtet, dass die Hauptversorgungsleitung DN 800 Stahl aus dem Jahre 1967, die vom Wasserwerk Mahlenzien bis zum Hochbehälter Marienberg verläuft, vom Schmöllner Weg bis zur Havelfähre ersetzt wird. Die etwa 500 Meter lange Leitung wird durch eine PE-Leitung ähnlicher Dimension ersetzt und verläuft zum Teil unter der Plane hindurch.

Bereits mehrere Pannen

Damals scheiterte der Einzug des Rohrstranges in das im Horizontalbohrverfahren vorbereitete Bohrloch - nachdem eine schwere Beschädigung der Rohrleitung festgestellt und die Arbeiten nach Austausch des defekten Teilstücks mit zeitlicher Verzögerung fortgesetzt wurden, traf die Leitung auf ein unerwartetes Hindernis im Bohrkanal. Das Rohr ließ sich nicht mehr bewegen und die Baustelle musste aufgegeben werden.

