Neue Professorin an der THB experimentiert auch in Schwerelosigkeit

Brandenburg/H

Die Technische Hochschule hat eine neue Professorin für Angewandte Mathematik. Kirsten Harth forscht in Schwerelosigkeit und an weichen Oberflächen.

Sie befasst sich mit der Physik von kleinen Flüssigkeitstropfen und experimentiert auch in Schwerelosigkeit, teilt die Hochschule mit.­ „Man kann sehr universell arbeiten, wenn man eine gute Ausbildung hat“, sagte Harth am Freitag. Zum Jahresbeginn wurde die 36-Jährige zur Professorin für Angewandte Mathematik im Fachbereich Technik der Technischen Hochschule Brandenburg berufen.

Harth arbeitet seit Oktober 2021 an der Technischen Hochschule und war zuvor als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg tätig. Dort erforschte sie, wie sich Tropfen auf weichen, anpassungsfähigen Oberflächen verhalten. Das betrifft zum Beispiel Duschwasser auf der Haut, regenabweisende Jacken oder kleine Mengen von Flüssigkeit, die im Labor transportiert werden sollen.

„Ich wollte nie einfach nur Mathematikerin sein“, sagt sie. „Doch ich bin froh, dass ich meinem Interesse für Mathematik bei meiner Berufswahl gefolgt bin, denn mein Studium bildete die Grundlage für die Arbeit in anderen naturwissenschaftlichen Bereichen.“ Dazu zählen auch Experimente in Schwerelosigkeit, die Kirsten Harth nicht nur im Fallturm Bremen durchgeführt hat: Die Professorin nahm selbst an Parabelflügen teil und war währenddessen im Flugzeug etwa 20 Sekunden lang schwerelos. „Vom Prinzip her ist es dasselbe wie auf der Raumstation ISS, nur dass dort der Ausblick sicher besser ist“, sagt sie.

Einige der Experimente befassen sich mit dem Verhalten körniger Materialien wie Sand, Reis oder auch Klumpen im Asteroidengürtel. Die Erkenntnisse können zum Beispiel dazu beitragen, die Entstehung von Planeten im Universum besser zu verstehen.

Ihre Forschungen möchte die neue Professorin an der Hochschule in Brandenburg an der Havel fortführen. Dabei sieht sie gute Anknüpfungsmöglichkeiten zu den dort laufenden Arbeiten rund um 3D-Drucksysteme, optische Messmethoden und Wärmebildgebung. Auch einen Umzug in die Havelstadt kann sie sich gut vorstellen.

Kirsten Harth möchte zudem öffentliche Veranstaltungen in der Region um Brandenburg an der Havel anbieten, um allen Interessierten und insbesondere jungen Frauen Themen aus Mathematik, Physik und Technik näherzubringen. Harth ist bewusst, dass ihr Werdegang für eine Frau nicht selbstverständlich erscheint: „Zu viele junge Frauen lassen sich nach wie vor von verbreiteten Rollenbildern beeinflussen und ziehen eine Karriere im naturwissenschaftlichen Bereich gar nicht erst in Betracht.“ Sie selbst habe sich davon bei ihrer Berufswahl nicht beeinflussen lassen und sei stets einfach ihren persönlichen Interessen gefolgt.

Von MAZ