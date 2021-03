Neue Regeln beim Führerschein für Automatikautos: Ein Brandenburger Fahrlehrer erklärt sie

Brandenburg/H

Fahrschüler können in Zukunft ihre praktische Prüfung mit einem Automatikauto ablegen und trotzdem die Fahrberechtigung für einen Schalter erhalten. Hierzu müssen nur ein paar Fahrstunden mit einem Schaltauto und eine kleine Testfahrt abgelegt werden. Ziel der neuen Regelung, die ab Donnerstag, 1. April, gültig wird, ist es den Verkehr nachhaltiger und sicherer zu gestalten.

Für eine umweltbewusstere Zukunft

Die Attraktivität von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben und hochautomatisierten Fahrfunktionen soll gesteigert werden, wie das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur auf seiner Website schreibt. In Zukunft sollen mehr Elektroautos auf Deutschlands Straßen unterwegs sein, welche alle ein Automatikgetriebe besitzen.

Bekanntgegeben wurden die neuen fahrerlaubnisrechtlichen Regelungen bereits am 9.Dezember 2020 im Bundesgesetzblatt. In Kraft treten wird die Verordnung im April. Wer eine Prüfung dieser Art absolviert, wird die Schlüsselzahl 197 im Führerschein wiederfinden.

Überprüfung der Fahrtauglichkeit

Neben den üblichen Fahrstunden mit einem Automatikauto, müssen mindestens zehn Fahrstunden á 45 Minuten mit einem Schaltfahrzeug absolviert werden. Es findet nach Beendung dieser Kurse findet eine 15-minütige Testfahrt statt, wo verschiedene Grundfahraufgaben bestanden werden müssen, die Schaltvorgänge voraussetzen.

Hierzu zählen das Anfahren am Berg und Einparken. Die Fahrschule bescheinigt anschließend die Fahrtauglichkeit mit einem Schaltgetriebe.

Die nötigen Fahrstunden können mit in die normalen Fahrstunden integriert werden. So kann auch eine Autobahnfahrt oder eine Überlandfahrt mit einem Schalter durchgeführt werden. „Ansonsten würde es für die meisten zu teuer werden“, sagt Hendrik Schreiber, Fahrlehrer und Besitzer von Hendriks Fahrschule in Brandenburg an der Havel.

Probleme mit der Regelung

Problematisch wird die neue Regelung nur, wenn man in eine andere Fahrerlaubnisklasse aufsteigen möchte. Erfolgt dann hier eine Prüfung auf einem Automatikgetriebe, gibt es für diese Erweiterungsklasse eine entsprechende Beschränkung. Besonders Nutzfahrzeugklassen, wie Bus und LKW, haben ein Schaltgetriebe.

Daher empfiehlt Hendrik Schreiber, sich in der Fahrschule beraten zu lassen. „Eine gute Beratung ist extrem wichtig. Hier können die verschiedenen Optionen aufgezeigt werden. Für jemanden, der Probleme mit dem Schalten hat, ist diese Regelung sehr hilfreich“, erklärt er.

Beratung wird empfohlen

Allgemein sollte man sich immer bei Fahrschulen beraten lassen. Inzwischen gibt es viele verschiedene Schlüsselzahlen und zum Beispiel auch verschiedene Varianten eines Anhängerführerscheins, was schnell unübersichtlich werden kann.

Es besteht immer die Möglichkeit, auch während der Fahrausbildung noch vom Schalter zu einem Automatikauto zu wechseln. Hierzu muss lediglich die Führerscheinstelle informiert werden, da der Prüfungsauftrag geändert werden muss.

Von Julia Kazmierczak