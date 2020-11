Neue Runde im Schulstreit

Brandenburg/H

Der Streit über die künftige Schullandschaft geht in eine neue Runde: An diesem Mittwochnachmittag treffen sich Vertreter verschiedener Fraktionen bei Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU), um Lösungen zu beraten.

Einladung nur an Auserwählte

Allerdings ist auch dieses Treffen streitbelastet: Scheller hatte nämlich nur die Fraktionschefs von SPD, CDU und Freien Wählern eingeladen. „Ich hatte im Zusammenhang mit meinem Schreiben zum Zurückziehen des Schulentwicklungsplans in der letzten SVV angekündigt, dass über die Inhalte und den Änderungsbedarf des Plans noch zwischen den Fraktionen und der Verwaltung beraten werden soll. Außerdem hatte ich auch darauf hingewiesen, dass ausschließlich zur Frage der Kapazitäten im Bereich der Oberschulen bereits eine schnellere Entscheidung im November notwendig ist. Dazu habe ich eine separate Vorlage angekündigt, die ich mit Blick auf die anstehenden Ausschusstermine in Kürze fertigstellen muss“, heißt es in dem Schreiben.

Protest von den Linken

Die Leiterin des Staatlichen Schulamtes Janina Kolkmann habe ebenfalls um ihre Teilnahme gebeten – und wurde eingeladen. Nicht aber die Fraktionen von Linken, Bündnisgrünen, FDP und AfD. Linken-Fraktionschefin Heike Jacobs schrieb daraufhin eine E-Mail an Scheller: „Mit Verwunderung haben wir von dem Termin bezüglich der Beratung zum Schulentwicklungsplan erfahren. Wir gehen davon aus, dass alle an dem gemeinsam erarbeiteten Antrag Beteiligten eingeladen sind und werden René Kretzschmar schicken.“

Verärgerte Antwort

Scheller reagierte schmallippig: „Zum letzten Antrag wurde mir berichtet, dass dieser im Wesentlichen von den drei Fraktionen erarbeitet und mit dessen abschließenden Inhalt beraten wurde. Daher habe ich mich bisher nur an diesen Kreis gewandt. Wenn Sie am Mittwoch, 17 Uhr, im Rathaus teilnehmen wollen, dann sind Sie oder Herr Kutsche gern dazu eingeladen.“ Scheller erwähnt zwar den Co-Fraktionschef Andreas Kutsche, nicht aber Parteichef René Kretzschmar.

Schnelle Entscheidung nötig

Der Rathauschef braucht schnell eine Entscheidung über die Oberschulen-Landschaft, weil dort spätestens im kommenden Schuljahr die Plätze nicht reichen. Eine Entscheidung muss es wegen des bevorstehenden Anmeldeverfahrens schnell geben.

Unterschiedliche Ansätze

Die Verwaltung will das Flakowski-OSZ opfern und im Gebäude Caasmannstraße eine Oberschule installieren. Das will aber eine Mehrheit der Stadtverordneten nicht, vielmehr halten sie eine Parallel-Lösung mit faktisch zwei Schulen unter einem Dach für vorteilhafter. Perspektivisch ist auch der Bau eines neuen Schulzentrums in der Innenstadt eine Option.

Scheller hatte zur jüngsten Stadtverordnetenversammlung seine eigene Vorlage eilends zurückgezogen und damit eine krachende Niederlage vermieden.

