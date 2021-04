Neue Sprachschule für medizinisches Personal startet in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Der Medizinstandort Brandenburg an der Havel hat bald auch eine eigene Sprachschule. Ab Mai starten die ersten fachsprachlichen Lehrgänge der Sprachdozentin Kristin Ahlborg. Die zertifizierte Dozentin und Prüferin will mit ihrer neugegründeten Sprachschule ein speziell auf Ärzte und medizinisches Personal zugeschnittenes Lehrangebot schaffen und ihre Sprachkurse gezielt auf die Terminologie und Besonderheit einzelner medizinischer Fachbereich hin konzipieren. Vorerst auf Zoom finden die Online-Kurse „Medical English für medizinische Fachangestellte“ und „Vorbereitung auf die Fachsprachprüfung“ statt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Letztere ist für ausländische Ärzte verpflichtend, die in Deutschland tätig sein möchten und für die Beantragung ihrer Berufserlaubnis bzw. Approbation gegenüber der deutschen Ärztekammer ausreichende Kenntnisse der Fachbegriffe und die nötige Kommunikationsfähigkeit für den medizinischen Alltag nachweisen müssen. Wie führe ich ein Patientengespräch, wie muss ich meine Arbeit dokumentieren, welche Fachsprache muss ich im Umgang mit Kollegen beachten? Ohne diese Prüfung darf ein ausländischer Arzt in Deutschland nicht praktizieren. Auch Pflegepersonal müsse unter Umständen und je nach Bundesland die Sprachqualifikation Deutsch für Pflegende auf dem Niveau B1/B2 nachweisen, erläutert die Dozentin.

Teilnehmer aus dem arabischen Raum und Russland

Ein weiterer Kurs im Juni widmet sich über acht Termine ganz der Zahnmedizin und richtet sich ebenfalls an ausländische Ärzte. Einzelne Workshops zu Orthopädie, Neurologie und Kardiologie sowie ganze Workshop-Wochen sind für die Sommer- und Herbstmonate vorgesehen. „Derzeit stammen viele der Teilnehmer solcher Kurse aus dem arabischen Raum, der Türkei und aus russischsprachigen Ländern“, so die Dozentin. „Einige haben gerade ihr Medizinstudium beendet, andere haben schon in ihren Herkunftsländern praktiziert.“ Perspektivisch seien auch Schulungen für Pflegepersonal, Apotheker oder Physiotherapeuten denkbar.

Kristin Ahlborg bereitet ausländische Fachkräfte auf die Fachsprachprüfung vor. Quelle: Kristin Ahlborg

Vor dem Hintergrund des Bedarfs an ausländischen Fachkräften in Medizin und Pflege sehe sie sich mit ihrem hohen Grad an Spezialisierung auf einzelne Fachbereiche durchaus als eine Vorreiterin auf diesem Gebiet der Erwachsenenbildung, so die 40-Jährige. Wie sie zur Medizin gekommen ist? „Das Fachsprachliche hat mich einfach immer interessiert, und ich habe das immer gern unterrichtet. Durch Weiterbildungen habe ich mich dann immer mehr aufs Medizinische spezialisiert“, erinnert sich Kristin Ahlborg, die einst als Fremdsprachenkorrespondentin und Übersetzerin anfing, bevor sie vor fast zehn Jahren zur Dozentin für Deutsch und Englisch wurde.

Keine Förderung vom Jobcenter und BaMF

Im Unterschied zu den vom Jobcenter oder dem Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge geförderten Sprachangeboten anderer Bildungsträger hat sich Kristin Ahlborg bewusst dagegen entschieden, ihre Kurse fördern zu lassen. „Ich möchte die Kursthemen flexibel nach den aktuellen Bedarfen meiner Kunden ausrichten können. Dadurch verspreche ich mir, dass ein sehr hoher Prozentsatz der Teilnehmer das Kursziel auch wirklich erreicht.“ Zudem sei der bürokratische Arbeitsaufwand für die geförderten Kurse nicht zu unterschätzen.

„Da Unterrichten meine Leidenschaft ist, möchte ich in meiner Sprachschule den Fokus auf die professionelle Vermittlung von Inhalten und nicht auf die Verwaltung legen.“ Um sich auch fachlich immer abzusichern, stehe sie häufig im Austausch mit Medizinern und bildet sich auch selbst laufend auf medizinischem Gebiet fort, sagt die Unternehmerin. „Schätzungen zufolge gehen 70 Prozent der Fehler, die in Krankenhäusern passieren, auf vermeidbare Probleme in der Kommunikation zurück. Da liegt also noch viel Arbeit vor uns.“

Archiv: Brandenburger Patienten werden immer häufiger von ausländischen Medizinern behandelt, wie z. B. vom palästinensischen Neurochirurgen und Oberarzt Haythem Masry am Klinikum in Frankfurt (Oder), aufgenommen am 25.06.2013. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Von Moritz Jacobi