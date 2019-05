Brandenburg/H

Eine besondere Stadtführung beginnt am Freitag, 24. Mai, um 17 Uhr am Stadtrelief auf dem Neustädtischen Markt. Als Agnes und Fritze Bollmann führen Ute Schulze und Christian Heise Interessierte durch Brandenburg an der Havel.

„ Fritze“, was er gar nicht gern hört, denn er heißt mit bürgerlichem Namen Johann Friedrich Andreas Bollmann, schenkt seinem Weib Agnes ein blaues Kleid mit anstößig zweideutig roten Knöpfen. Wo er das wohl her hat und warum er es der elffachen Mutter schenkt, können die Teilnehmer der Tour erfahren.

Alles beginnt am Stadtrelief mit einem fürchterlichen Gezeter und endet über Szenen an markanten Flecken und Winkeln gegen 18.30Uhr in einer Kneipe.

Wer mitläuft, begleitet Fritze und Agnes Bollmann durch ihren Alltag am Ende des 19. Jahrhunderts. Dieser kurzweilige Stadtrundgang läuft dann noch am 1. und 30. Juni sowie am 9. August, jeweils um 17 Uhr.

Von MAZ