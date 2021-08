Brandenburg/H

Wann lieben BesucherInnen eine fremde Stadt besonders? Wenn sie ihnen in der Not hilft, wenn es öffentliche Toiletten in der Nähe gibt und auskunftsfreudige EinwohnerInnen gern den Weg erklären. Oder wenn man Luft für den Plattfuß braucht. RadlerInnen müssen sich nicht mehr mit ihrer kleinen Handpumpe quälen: Am Salzhofufer steht seit Donnerstag grüne Abhilfe.

Zur Galerie Die Selbsthilfe-Station am Brandenburger Salzhofufer ist gut ausgestattet. Neben einer ordentlichen Luftpumpe findet man allerlei Werkzeug.

Mit seinen Partnern und gefördert von der öffentlichen Hand hat die Brandenburger Kreisgruppe des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) eine Selbsthilfe-Station für FahrradfahrerInnen errichtet. Zwischen Havelufer und Johanniskirche kann man sein Rad aufpumpen und alle möglichen Reparaturen ausführen – vorausgesetzt, man braucht keine Ersatzteile.

Die Ständerpumpe ist mit einem Universaladapter ausgestattet, sollte also für alle gängigen Ventile passen. Sitzt der Sattel schief oder muss der Lenker gerichtet werden: Mit Imbus- und Maulschlüsseln sollten auch diese Probleme schnell behoben werden können. Die Werkzeuge findet man an der Station.

Gute Hilfe mitten in Brandenburg an der Havel

Im Grunde entspricht die Ausstattung der grünlackierten Station dem Werkzeugsatz, den passionierte Langstreckenradler eigentlich dabei haben sollten. Aber wer richtet sich schon auf die schlimmsten Fälle ein. Hat der Schlauch ein Loch und man braucht Wasser, um zu sehen, wo die Blasen aus dem Gummi austreten – kein Problem, die Havel ist nur drei, vier Schritte entfernt. Nur den Flicken sollte man im Gepäck haben.

Piktogramme an der Säule weisen darauf hin, dass die Station nicht nur für Radprobleme bestimmt ist. Auch RollstuhlfahrerInnen und Eltern mit Kinderwagen können sich am Salzhofufer behelfen.

Die Säule ist die zweite ihrer Art in der Stadt Brandenburg. Die erste ließ der VCD Anfang September 2020 am Studentenwohnheim neben der Technischen Hochschule aufstellen. Weitere Stationen sollen folgen. Der Club lädt für den 21. August 2021, 15.30 Uhr, auf den Nicolaiplatz ein – zur Inbetriebnahme von Nummer 3.

Eine Station bald am Brandenburger Hauptbahnhof

Sebastian Ihlenfeldt ist begeistert von diesem Service und hat am Freitag gleich mal sein Fahrrad aufgepumpt. „Eine megageniale Sache“, meint der junge Brandenburger. So etwas könne er sich auch gut am Hauptbahnhof vorstellen. Diese Stelle hat der VCD bereits für Nummer 4 im Blick. „Ein guter Platz wäre auch der Skate-Park in Hohenstücken“, ist Sebastian Ihlenfeldt überzeugt, „dort sind ja auch viele mit ihren Rädern unterwegs“.

Eine fünfte Station könnte laut VCD am Brecht-Gymnasium in Nord entstehen. „Auch ein guter Ort“, sagt Ihlenfeldt, „und an den anderen Schulen vielleicht auch“. Aber das ist erst einmal Zukunftsmusik.

