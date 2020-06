Neue Staustelle in der August-Bebel-Straße

Brandenburg/H

Da sind lange Staus programmiert: Ab Montag, 8. Juni, beginnt der weitere Ausbau der B 102 (Zentrumsring) zwischen der Gördenbrücke und der Auffahrt zur Magdeburger Straße und Magdeburger Landstraße ( Europakurve), teilt Anke Pauluth von der Verkehrsbehörde der Stadt mit.

Maßnahme bis April 2022

Die Baumaßnahme wird wie vom Landesbetrieb Straßenwesen bereits angekündigt in bis zu 15 einzelnen Abschnitten ausgeführt und dauert bis voraussichtlich 30. April 2022. Der erste Abschnitt beginnt an der Gördenbrücke und endet an der Einfahrt zum Betonwerk mit der Sperrung der Richtungsfahrbahn in Richtung Fontanestraße/ Willi-Sänger-Straße.

Verkehr über Gegenfahrbahn

Der Verkehr wird über die stadtauswärtige Fahrbahn geleitet, somit stehen dort in jeder Richtung nur jeweils eine Spur zur Verfügung. Es kann hier zu Behinderungen und Stauerscheinungen kommen. Fußgänger und Radfahrer werden durch die Baustelle geleitet. Es wird um Beachtung der geänderten Verkehrsführung gebeten.

Mehrmals verschoben

Das Bauprojekt sollte bereits im Mai vorigen Jahres beginnen, war dann aber hinausgeschoben worden. Dann hieß es, wenn es in diesem Frühjahr losgeht, könne der Abschnitt bis zum August 2021 abgeschlossen sein. Nun soll es noch einmal acht Monate länger dauern.

Von André Wirsing