Brandenburg/H

Nun kommen die Experten in der Diskussion um die künftigen Taxi-Entgelte zu Wort: Bernd Kratzer ist seit 30 Jahren Taxi-Unternehmer in Brandenburg an der Havel. „Haben wir noch nicht genug Unruhe und Unsicherheit in Verbindung mit Covid-19? Nein, die Stadt Brandenburg setzt noch Einen drauf. Ich habe die Entwicklung des Gewerbes mitgestaltet und aktiv miterlebt. Jegliche tariflichen Änderungen haben sich wirtschaftlich positiv auf mein Unternehmen ausgewirkt.“

Bisher nur positive Effekte

Ob der regelmäßige Neukauf von Taxen, die Verbesserung der Kommunikationsmittel innerhalb der Firma im Interesse der Kunden, um die Qualität zur Abarbeitung der Aufträge zu erhöhen sowie die Arbeitsqualität für die Arbeitnehmer zu verbessern – immer habe es positive Ergebnisse geben.

Keine Beratung mit Unternehmern

Bei den Taxitarifen sei der Vergleich mit anderen Städten ist fehl am Platz. Vielmehr sollte eine Analyse über die Wirtschaftlichkeit und Entwicklung des Gewerbes in der Stadt Grundlage sein. „Zu dem im MAZ-Artikel benannten Gutachten über das Taxigewerbe möchte ich mich nicht äußern. Sicherlich wären die entstandenen Kosten für die Stadt sinnvoller einsetzbar gewesen. Auch wäre eine Beratung mit den Unternehmern der Stadt zu einer taxitariflichen Veränderung wie in den Jahren 2015 und 2017 wäre sinnvoller gewesen.“

Entgelte werden angenommen

Die seit dem 15. Dezember 2017 geltenden Tarife wurden durch die Taxiunternehmer erarbeitet und vorgeschlagen – sie waren und sind realistisch. Die Fahrpreise würden durch die Bevölkerung fast komplett angenommen, die Taxifahrer hätten diese Entscheidung trotz vorangegangener Skepsis mitgetragen.

Zufriedene Kunden

„Zusammenfassend muss aus meiner Sicht gesagt werden: Wir haben zufriedene Kunden, der Mindestlohn für Taxifahrer ist zahlbar, und das Trinkgeld für die Arbeitnehmer ist gut, könnte teilweise noch besser sein. Über Fahrten für Krankenkassen mit einer Verordnung zur Krankenbeförderung möchte ich mich ebenfalls nicht äußern. Jeder Unternehmer muss sehen, wie und woher er seine Umsätze bezieht. Ich lehne derartige Fahrten ab“, resümiert Kratzer.

Höhere Anfahrtspauschale

Er plädiert lediglich für eine unbedingte Veränderung in der Tarifordnung – nämlich bei der Anfahrtspauschale. Damit sollte jede Taxifahrt belegt werden, bei der Fahrgäste von entlegenen Ortsteilen nicht in die Stadt Brandenburg befördert werden.

Beispiel aus der Praxis

Der Unternehmer skizziert ein Beispiel: „Ein Taxi wird bestellt für eine Fahrt von Plaue nach Kirchmöser. Das Taxi fährt vom Halteplatz Brandenburg etwa sieben Leerkilometer zum Abholort Plaue, nimmt seinen Fahrgast auf und befördert ihn etwa fünf Kilometer. Nach erfülltem Auftrag bewegt sich das Taxi zurück in das Stadtzentrum. Die Fahrstrecke im Beispiel beträgt etwa 13 Leerkilometer. Bei einem Zeitaufwand von etwa 45 Minuten habe ich einen Umsatz von geschätzten 15 Euro. Welcher selbstständige Handwerkmeister nimmt einen Auftrag entgegen, bei dem er für einen Zeitaufwand von 45 Minuten und gefahrenen 18 Gesamtkilometern einen Umsatz von 15 Euro erwirtschaftet? Keiner.“

Nachwuchs fehlt

Wenn über veränderte Rahmenbedingungen gesprochen werde, müssen man beachten, dass sich die Anzahl der Taxiunternehmen in den letzten Jahren sprunghaft reduzierte. Gründe seien unterschiedlicher Art. Eine Ursache treibt Kratzer um: Eine Vielzahl von Unternehmern und Arbeitnehmern haben das Rentenalter erreicht oder stehen kurz davor. In den nächsten Jahren wird bei Nichtgewinnung neuer Unternehmer und Arbeitnehmer der Bedarf an Taxen nicht mehr abgedeckt. Die gegenwärtig nicht besetzten Halteplätze sowie das Fahren von so genannten Schwarztaxen seien erste Anzeichen.

Deshalb sein Fazit: „Keine Tariferhöhung, dafür eine Anfahrtspauschale von zehn Euro. Zudem muss das Personalproblem dringend gelöst werden.“

Von André Wirsing