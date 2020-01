Neue Tiere für Kinder: Katja Seidel startet erstmals einen Häkelkurs

Brandenburg/H

Affen, Hunde, Hasen und Meerjungfrauen liegen vor der Brandenburgerin Katja Seidel auf dem Tisch. Die Brandenburgerin häkelt Tiere, gestaltet Fabelwesen, Socken, Pullover und Schals für Kinder und Bedürftige.

Zur Galerie Die Brandenburgerin Katja Seidel startet einen Häkelkurs für Kinder. Dabei erleben junge Brandenburger, wie Drachen, Affen und Hasen aus Baumwolle und Polyacryl entstehen.

Erster Häkelkurs für Kinder

Erstmals gibt sie ihr Wissen in den Räumen der ehrenamtlichen Initiative „Kleiderursel“ weiter. Dabei vermittelt sie Kindern, Eltern und Großeltern jeden Mittwoch wie das Häkeln funktioniert und erklärt, wie Tiere aus Baumwolle entstehen.

Drache aus Baumwolle

Der neunjährige Erik Bode sitzt ihr gegenüber. Er greift sich einen Drachen aus Baumwolle, platziert eine Eichhörnchenfigur auf dem Rücken des Ungeheuers und steuert beide durch die Lüfte.

„Das ist so cool, jetzt muss er nur noch Feuer spucken. Eines Tages will ich auch solche Figuren anfertigen, doch dafür brauche ich bestimmt viel Fingerspitzengefühl“, sagt der Grundschüler.

Kreatives Training

Die Brandenburgerin Katja Seidel hilft ihm bei den ersten Handgriffen. „Beim Häkeln stellen Kinder etwas her. Sie produzieren, gestalten und halten ein Ergebnis in den Händen. Das ist ein gutes Training für ihre Geduld, Konzentration und Kreativität. Das Häkeln bringt unheimliche Ruhe in den Körper und in die Psyche“, sagt die 39-Jährige.

Für sie ist es „das größte Geschenk“, wenn ihre Häkeltiere Menschen ein Lächeln bescheren, ein Begleiter bei Krankenhausaufenthalten und Arztbesuchen sind und neuen Mut im Alltag ermöglichen.

Blauer Hase mit rosa Ohren

Bei der Textilverarbeitung setzt Katja Seidel auf die japanische Amigurumi-Technik. Dabei orientiert sie sich an Comics, achtet auf unterschiedliche Proportionen und Details. „So entstehen Unikate, beispielsweise ein blauer Hase mit rosa Ohren, jedes Tier soll etwas Besonderes für die Kinder sein“, sagt die Brandenburgerin.

Momentan arbeitet sie an mehreren Einhörnern, ab März fertigt sie Osterhasen, doch auch ein Faultier könnte noch 2020 entstehen. Die zehnjährige Mira Kühn hat ihr Lieblingstier schon entdeckt, sie entscheidet sich für eine Eulenfigur mit lilafarbenen Ohren. Momentan lernt die Grundschülerin das Häkeln mit ihrer Oma Ursula. Beim Kurs „Häkeln mit Katja“ möchte sie weitere Handgriffe trainieren und träumt davon, einen Löwen zu gestalten.

Konzentration als Herausforderung

Doch was ist für Mira Kühn die größte Herausforderung bei der gestalterischen Textilverarbeitung? „Es ist immer wichtig, die richtigen Maschen zu nehmen, genau hinzusehen und aufzupassen. Aber wenn man im Takt ist, fällt das nicht schwer“, sagt Mira Kühn.

Der neunjährige Erik Bode hat die Gestaltung seines Drachen noch nicht aufgegeben. Er testet sein Geschick mit Baumwollfaden, Nadel und Griff aus Echtholz. „Ich gebe nicht auf, schließlich will ich das Tier retten und etwas Neues gestalten“, sagt der Brandenburger.

Häkelanleitungen für neue Hunde

Bislang haben sich fünf Brandenburger für Katja Seidels ersten Häkel-Kurs angemeldet. Sie empfiehlt ein Mindestalter von fünf Jahren. Die Havelstädterin will nicht, dass ihr Hobby ausstirbt und hofft, dass sowohl Großeltern mit ihren Enkeln als auch Bewohner des nahe gelegenen Martha-Piter-Heims beim Kurs sind.

Katja Seidel schreibt mittlerweile an mehreren Anleitungen für Tiere mit Namen wie Gigi Giraffe, Antonio Affe und Hector Hund. Durch den MAZ-Artikel über Katja Seidels Leidenschaft meldet sich im Juli 2018 auch die Brandenburgerin Sabine Thrun bei ihr. Die Frauen freunden sich an und planen ihre nächsten Häkel-Projekte.

Katja Seidel hat mittlerweile mehr als 500 Häkelfiguren für Kinder aus der Havelstadt gespendet und hört nicht auf. „Ich lebe nach dem Motto, wenn man etwas gibt, bekommt man auch etwas zurück“, sagt die 39-Jährige.

Fragen zum Häkeln beantwortet Katja Seidel per E-Mail an egolino@gmx.net, der Kurs „Häkeln mit Katja“ startet erstmals Mittwoch, den 15. Januar ab 14 Uhr in den Räumen der „Urselstube“, an der Endhaltestelle in Hohenstücken-Nord.

Von André Großmann