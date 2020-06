Neue Tricks und Regeln: Zweite Freestyle-Skate-EM im Brandenburger Industriemuseum

Brandenburg/H

Neue Tricks treiben Christian Heise bei seiner Fahrt durch das Brandenburger Industriemuseum an. Er testet die Strecke, auf der vom 4. bis 6. September mehr als 40 Sportler bei der Freestyle-Skate-Europameisterschaft um Punkte kämpfen.

Zur Galerie Mehr als 40 Sportler aus 15 Nationen treten bei der Freestyle-Skate-EM gegeneinander an. Die MAZ zeigt Eindrücke von den Vorbereitungen und Tricks vom letzten Turnier.

Sportler aus 15 Nationen

„Das Turnier könnte in diesem Jahr das größte Skate-Event in Deutschland oder sogar in Europa sein. Wir haben lange überlegt, ob die EM stattfindet, glauben aber daran, dass dieser Wettbewerb die Menschen über Grenzen hinweg zusammenbringt. So setzen wir ein positives Signal in einer schwierigen Zeit“, sagt der 39-Jährige.

Anzeige

Trotz der Corona-Pandemie rechnet der Brandenburger mit Teilnehmern aus 15 Nationen. Auf der Facebook-Seite der Veranstalter haben bislang mehr als 320 Gäste ihr Interesse am Skate-Event bekundet und mehr als 110 zugesagt.

Weitere MAZ+ Artikel

Christian Heise befürchtet aber keine erhöhte Infektionsgefahr. „Wir haben einfach Glück mit der Größe des Industriemuseums, hier können wir Mindestabstände leichter einhalten. Eines ist klar: Die Sicherheit der Zuschauer und Sportler hat oberste Priorität und dieser Verantwortung sind wir uns bewusst“, sagt er der MAZ.

Erstes Turnier mit Frauen

Erstmals treten beim Turnier Frauen gegeneinander an. Sportlerinnen, Anfänger und Amateure haben bei ihrem Lauf 90 Sekunden Zeit, um die Punkterichter von ihrem Können zu überzeugen. Anschließend beurteilt die Jury den Schwierigkeitsgrad, die Ausgewogenheit und Kombination verschiedener Tricks.

Profis und sogenannte Master mit jahrelanger Erfahrung sind hingegen zwei Minuten auf dem Skateboard unterwegs. Stars der Szene wie der elffache Freestyle Skateboarding-Weltmeister Guenter Mokulys und Yoyo Schulz haben schon als Gäste für das Turnier in der Havelstadt zugesagt.

Skaten als Kunst

Doch was ist das Besondere am Freestyle-Skateboarding? „Es ist die Disziplin mit dem höchsten künstlerischen Anspruch. Weil die Sportler hier nur auf dem Boden und ohne Rampen oder Treppen fahren, ist mehr Kreativität und Ästhetik gefragt“, sagt Christian Heise. Für den Brandenburger war die erste Freestyle-Skateboarding-Europameisterschaft 2019 ein „riesiger Erfolg“.

Nicht jeder Gast darf zum Turnier

Er freut sich trotz noch bestehender Reisewarnungen für Sportler aus anderen Ländern auf die EM. Die Planer schauen täglich, welche Einreisebestimmungen für jedes Land gelten. So können Gäste wie der Australier Josh Dunstone und der Amerikaner Mike Ostermann, die letztes Jahr dabei waren, momentan noch nicht einreisen.

Skater aus Großbritannien müssten sich derzeit nach ihrer Rückkehr in die Heimat zwei Wochen selbst isolieren. Zuschauer, die nicht in die Havelstadt gelangen, erleben das Event alternativ auch per Youtube-Livestream.

Hygienekonzept und Kontrollen

Aktuell arbeiten mehr als 20 Helfer am Hygienekonzept für das Turnier und erneuern ihre Pläne je nach aktueller Eindämmungsverordnung. Erstmals kontrollieren zehn Ordner bei der EM die getrennten Ein-und Ausgänge und prüfen die Einhaltung der Mindestabstände. Beim Turnier sind Warteschlangen tabu und zeitgleich maximal 1000 Menschen im Industriemuseum erlaubt.

Fiebermessungen am Eingang gibt es nicht, Gäste müssen aber zur Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten ihre Kontaktdaten auf den Tickets notieren. Karten sind ab Mitte Juli im Sportgeschäft „Never Enough Streetstore“ in der Hauptstraße erhältlich.

Der Leiter des Industriemuseums Marius Krohn sagt, welche Pläne die Veranstalter für die Belüftung haben. „Wir lassen zwei Tore offen. Die ganze Halle ist unter dem Dach mit meterhohen Lüftungsgittern ausgestattet“, kommentiert er.

Sport und eine Chance für Künstler

Gäste erleben am Veranstaltungswochenende einen Mix aus Sport, Kunst und Kultur. Parallel zur Europameisterschaft finden die sogenannten „Artbox Creative Days statt“. Hier stellen mehr als 30 Künstler ihre Werke aus, bieten in der Gießhalle des Industriemuseums Workshops an, zeichnen mit Gästen Bilder und zeigen Fotografien.

Christian Heise denkt darüber nach, erstmals an der Europameisterschaft teilzunehmen. Im Industriemuseum testet er einen Trick, den sogenannten No-Hand 50/50-Flip. Dabei steht der Brandenburger mit einem Fuß auf der Achse des Skateboards, dreht es anderthalb mal und landet anschließend wieder auf dem Boden.

„Skaten ist mein Leben, seit 1992 stehe ich auf dem Board. Dieses Event hier ist eine tolle Chance für Brandenburg an der Havel und den Tourismus. Es ist für alle Helfer eine Herausforderung, die wir zusammen meistern wollen“, sagt der Sportler.

Info: Die Freestyle-Skateboarding-Europameisterschaft findet vom 4. bis 6. September statt. Die Veranstalter suchen noch Unterstützer. Infos per E-Mail an hello@euro-freestyle.com

Von André Großmann