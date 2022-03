Brandenburg/H

Im Auftrag des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg hat der Bau der Ortsumfahrung Schmerzke begonnen. In diesem Zusammenhang wird der Knotenpunkt B1/B102 in Neuschmerzke vollständig umgebaut. Dazu macht sich eine Änderung der Verkehrsführung notwendig. Der gesamte Verkehr wird über die stadteinwärtige Fahrspur geleitet. Die Änderung der Verkehrsführung erfolgt am Mittwoch, den 16. März 2022, teilt die Verkehrsbehörde der Stadt Brandenburg an der Havel mit.

Im Vorfeld der Änderung müssen unter anderem umfangreiche Markierungsarbeiten durchgeführt werden. Für diese Arbeiten ist eine bestimmte Lufttemperatur erforderlich. Angesichts der niedrigen Nachttemperaturen kann also nicht in den frühen Morgenstunden begonnen werden.

Daraus resultierend besteht die Möglichkeit, dass die Verschwenkung des stadtauswärtigen Verkehrs über Mittelstreifenüberfahrten auf die stadteinwärtige Fahrspur im Laufe des Nachmittages erfolgt. Außerdem muss die stationäre Lichtsignalanlage zeitweise abgeschaltet werden. Es kann in diesem Bereich ganztägig zu starken Verkehrsbehinderungen und Stau kommen. Wenn möglich, sollten Fahrzeugführer diesen Bereich meiden.

Von MAZ