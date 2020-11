Brandenburg/H

Yoga im heimischen Wohnzimmer, aber trotz Kontaktbeschränkungen nicht allein. Das ist nun mit dem Angebot der Yoga-Lehrer Anna Nittmann und Christopher Willer möglich. Die Brandenburger bieten ihre Kurse seit einigen Tagen online an. Und wie es aussieht, kann sich das zum Erfolgskonzept entwickeln.

Nach Free-Yoga kommt Online-Yoga

„Wir haben geguckt, was wir machen können, um kreativ durch die Krise zu kommen“, erzählt Christopher Willer. Denn das Paar ist vom Corona-Lockdown betroffen, kann keine Kurse mehr geben. Für die selbstständigen Yoga-Lehrer hart, denn Kosten haben sie weiterhin.

Anzeige

Im Sommer gab es Karibik-Yoga als Free-Yoga-Variante. Quelle: privat

Doch die beiden geben nicht auf. Bereits im Sommer haben sie Kreativität bewiesen. Weil im Turnerheim „Eigene Scholle“ auf Grund der Abstandsregelungen deutlich weniger Leute teilnehmen konnten, strickten sie ein Open-Air-Angebot. Mit dem „Free Yoga“ holten sie die Yoga-Interessierten zunächst an die Malge, später zum Marienberg. „Am Ende waren es 30 Leute“, erzählt Anna Nittmann.

Die Draußen-Variante geht ebenfalls nicht mehr – auch, weil es früher dunkel wird. Also verlegte das Paar den Kursort erneut, diesmal sozusagen ins Internet. Via Zoom-Konferenz treffen sie sich live mit ihren Teilnehmern. „Das ist besser als erwartet“, urteilt Christopher Willer. „Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Gefühl der Gemeinschaft dabei entsteht.“

Adäquater Ersatz

Die Rückmeldungen fallen durchweg positiv aus. „Ein Teilnehmer meinte, es sei ein adäquater Ersatz“, erzählt der Yoga-Lehrer. „Eine Teilnehmerin sagte, ihre Rückenschmerzen sind besser, ebenso wie ihre Atmung. Sie ist Asthmatikerin.“

Das freut den Yoga-Lehrer. „Wir können den Leuten etwas Wertvolles geben“, stellt er fest. „Es macht aktuell besonders Sinn, die Lunge präventiv zu stärken“, führt er aus.

An die Online-Verbundenheit gewöhnten sich die Leute schnell. „Am Anfang war es ein merkwürdiges Gefühl, weil ich vor einem schwarzen Bildschirm saß. Jetzt gibt es immer mehr, die sich getraut haben, ihre Kamera einzuschalten“, sagt Willer.

Neue Teilnehmer erreicht

„Es braucht Mut“, weiß Anna Nittmann. Sie ist jedoch überzeugt: „Es werden noch weitere dazu kommen“. 14 Teilnehmer waren es in der dritten Stunde. Doch etliche haben schon Verstärkung angekündigt.

„Eine Frau hat schon erzählt, dass sie mit ihrer ganzen Familie dabei sein wird“, so Willer. „Ich glaube, jetzt springen auch die Männer mit auf.“ Ins Turnerheim hätten die sich bisher weniger gewagt.

„Die, die nicht zum Marienberg gekommen sind, kommen jetzt teilweise ebenfalls hinzu. Sie müssen nicht mehr durch die Gegend fahren“, erzählt der Yoga-Lehrer. „Es gibt viel mehr, die es sich zuhause einrichten können“, begründet er und stellt fest: „Online hat viele Vorteile, die wir nicht erwartet haben.“

Für die Yoga-Lehrer ein Ansporn. „Wir könnten uns vorstellen, dass es nach dem Lockdown weiter geht.“

Equipment aufgestockt

Um ihre Online-Kurse möglichst gut umzusetzen, stocken sie im heimischen Studio auf. Studioleuchten für besseres Licht und Mikros für den guten Ton haben sie bereits. „Im ersten Zoom-Kurs war meine Mutter dabei. Sie meinte, die Klangschalen hörten sich an, als ob ich auf einen Kochtopf haue“, erzählt Willer.

Weil den Yoga-Lehrern klar ist, dass andere ebenfalls mit technischen Hürden zu kämpfen haben können, bieten sie die erste Zoom-Stunde jeweils kostenlos an. Buchbar sind ihre Kurse unter www.karibik-yoga.de.

Da finden Interessierte auch zwei Yoga-Videos, die Anna Nittmann und Christopher Willer an der Malge gedreht haben. So können sich Interessierte eine Yoga-Stunde mit karibischem Flair nach Hause holen.

Von Antje Preuschoff