Bilder von Pferden, Raketen und Fußballern sind auf den Schultüten der 43 neuen Erstklässler an der Evangelischen Grundschule zu sehen. Als sie den Unterrichtsraum zum ersten Mal betreten, beginnt für sie ein neuer Teil des Lebens und ein Abenteuer. „Ich hoffe, dass ich tolle Freunde finde und endlich Lesen und Schreiben lerne. Später will ich viele gute Noten bekommen“, sagt die Sechsjährige Mailyn aus der Klasse 1B. Ihre Klassenkameradin Sophia Weers freut sich auf das erste Buch im Unterricht und sieht sich Schultüten mit Ninjas, Meerjungfrauen und Teddy an.

Zur Galerie An der evangelischen Grundschule feierten Kinder ihre Einschulung als Gottesdienst im Brandenburger Dom. Die MAZ zeigt Eindrücke.

„Hier ist es toll, der Klassenraum sieht schön bunt aus“, sagt sie. Schulleiterin Katja Gohlke und ihr Team aus 23 Lehrern starten mit Hoffnung in das neue Schuljahr. Sie stellen Tische um und haben Spiele wie „Zahlenzauber“ ins Regal gelegt.

Tipps zum Schulstart

Die Einschulungsfeier im Brandenburger Dom ist bei der Evangelischen Grundschule ein Gottesdienst. Pfarrerin Diana Bernitt-Pscherwankowski gibt den Kindern Tipps zum Schulstart.

„Hab keine Angst, denn gemeinsam sind wir stark. Du musst dir nur etwas einfallen lassen und dann kannst du es schaffen. Ab morgen werdet ihr jeden Tag neue Entdeckungen machen. In der Schule wartet eine große und neue Welt auf euch“, sagt sie und die Kinder staunen.

Hoffnung an der Krugparkschule

An der Krugparkschule hat Leiterin Stephanie Zinke Dutzende Luftballons dekoriert. Hier starten zwei Klassen mit jeweils 18 Schülern. Ehemalige Sechstklässler haben ein Video zum Cup-Song aufgenommen und geben den Anfängern im Clip Tipps. „Auch wenn es mal schwierig wird, sollt ihr nie aufgeben und die Zeit mit Schülern und Lehrern genießen“, sagen sie.

Problematisch sieht Stephanie Zinke, dass Eltern bei einer erneuten Schulschließung eine doppelte Belastung erleben und Schulanfänger einige Arbeitstechniken noch nicht sicher beherrschen, um allein zu Hause zu lernen.

Wunsch nach Planbarkeit

Doch die Hoffnung der Brandenburgerin überwiegt. „Das Schuljahr ist planbar. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt und können darauf zurückgreifen. Die Arbeit mit der Schulcloud hat sich eingespielt. Sollten die Corona-Zahlen konstant bleiben, denke ich, dass ein normaler Schulbetrieb möglich ist“, sagt sie der MAZ. Zuversichtlich stimmt sie auch, dass die Krugparkschule jetzt Webcams, Mikrofone und W-Lan hat.

An der Evangelischen Grundschule hofft Katja Gohlke auf Planbarkeit und Traditionen. „Alle Kinder wollen unbedingt in die Schule, viele Lehrer sind geimpft. Wir hoffen, dass Traditionen wie der Singkreis am Morgen und die Lesenacht auch in Corona-Zeiten zurückkehren und der Präsenzunterricht so lange wie möglich stattfindet“, sagt sie.

