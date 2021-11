Neuendorfer Straße: 28-Jähriger belästigt Jugendliche auf privater Party

Brandenburg/H

Eine völlig aufgelöste Jugendliche traf ein Zeuge bereits am Samstagabend auf dem Rewe-Parkplatz in der Neuendorfer Straße an. Die junge Frau, deren Alter die Polizei nicht mitteilte, war zuvor offenbar von einem Mann belästigt worden. Demnach habe die Jugendliche auf einer privaten Party ganz in der Nähe gefeiert und dort den 28-Jährigen kennengelernt. Der Beschuldigte soll im Laufe des Abends aufdringlicher geworden sein. Auch, als die junge Frau ihm zu verstehen gab, dass seine Avancen ohne Aussichten seien, habe dieser nicht aufgehört, sie zu bedrängen. Schließlich ergriff die Jugendliche gegen 21.30 Uhr die Flucht und traf auf dem Parkplatz auf den Zeugen, der ihr sofort half und die Polizei rief. Die angerückten Beamten trafen auch den Tatverdächtigen an. Gegen den Mann, der 0,7 Promille Alkohol im Blut hatte, wurde Anzeige wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung erstattet.

Von MAZ