Neuer Auto-Aufkleber: Die ganze Stadt am Kofferraum

Brandenburg/H

Die Stadtsilhouette auf der Kofferraumklappe: Erstmals gibt es nun von Brandenburg an der Havel auch Autoaufkleber. Was es bisher nur von den Nordseeinseln gab, selbst im benachbarten Havelland, ist nun auch in der Havelstadt möglich.

Viele Nachfragen von Touristen

„Der Bedarf war einfach da, wir hatten in der Tourist-Information sehr viele Nachfragen“, sagt Thomas Krüger, Chef der Tourismusgesellschaft STG. Dort ist Markus Pauli zuständig für die Markenentwicklung – seit einigen Jahren hat die Stadt bekanntlich einen einheitlichen Auftritt auf allen behördlichen Schreiben wie auf touristischen Werbeartikeln.

Brücke als Bindeglied

„Ehrlich gesagt, ist mir die abschließende Idee beim Duschen gekommen“, lacht er. Der schmale viereckige Aufkleber zeigt die stilisierte Stadtsilhouette. „Die vorhandenen Vorlagen genügten mir aber nicht, ich habe die Jahrtausendbrücke einfügen lassen, damit man Altstadt und Neustadt besser verorten kann.“

Umrisse sind zuordenbar

Von links aus sind nun mit etwas Phantasie die Umrisse deutlich erkennbar: Dom, Rathenower Torturm, Sankt Gotthardt, Plauer-Torturm, Altstädtisches Rathaus, Marienberg mit Friedenswarte. Rechts von der Brücke geht es weiter mit Sankt Katharinen, Paulikloster, Steintor- und Mühlentorturm.

Auch als Bekenntnis tauglich

Darunter der Schriftzug „Stadt Brandenburg. ... an der Havel“. Anstelle der Pünktchen kann ein variables Wort eingesetzt werden. Krüger und Pauli haben sich für die Begriffe „Leben“, „Urlaub“ und „Meine Heimat“ entschieden. Die Aufkleber sind also nicht nur Touristen-Mitbringsel, sondern durchaus auch ein Bekenntnis für die Brandenburger.

Verkauf ab nächster Woche

Die Schriftfarben variieren – helle Schrift für dunklen Lack, dunkle Schrift für hellen Lack. Werbe-Expertin Ina Schönfeldt hat die richtige Folie gefunden, die hält und den Lack nicht zerstört. Ab der kommenden Woche sind die Aufkleber in der Tourist-Information zu erwerben.

Von André Wirsing