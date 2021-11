Brandenburg/H

Einen Autohof gibt bislang noch nicht in Brandenburg an der Havel. Nun entsteht einer im kommenden Jahr – im Gewerbegebiet Schmerzke zwischen Bundesstraße 102 und Am Piperfenn, keine drei Kilometer von der Abfahrt Brandenburg der BAB 2 entfernt.

Ursprünglich Land für Firmensitz

Bauherr ist das Unternehmer-Ehepaar Julia und Christoph Zureck, sie führt ein Immobilienunternehmen, er eine Logistik-Firma. Die Firmensitze befinden sich ebenfalls im Gewerbegebiet. Ursprünglich hatten Zurecks im Jahr 2019 eine 17.380 Quadratmeter Fläche von der Kommune in Erbbaupacht übernommen, sie wollten darauf den neuen Firmensitz errichten. Dann gab es im Vorjahr die Chance, Grundstück und Halle nebst Bürogebäude vom insolventen Ossi-Druck zu übernehmen.

Das Unternehmer-Ehepaar Julia und Christoph Zureck. Quelle: Karoline Wolf

Brandenburg an der Havel ist Transitstadt

Das taten die beiden, für das nun zusätzliche kommunale Grundstück gebaren sie die Idee des Autohofes. „Brandenburg an der Havel ist so etwas wie eine Transitstadt. Transporte von und nach Stendal, nach Genthin, Rathenow und Premnitz rollen hier durch bis zur Autobahn. Am Piperfenn werden jede Nacht illegal Lkw geparkt, in viel zu kleinen Parkbuchten und halb auf der Straße. Auch im Stadtgebiet, etwa am Elisabethhof, suchen die Fahrer einen Platz, um Lenk- und Ruhezeiten einzuhalten.“ Sie könnten sich nirgendwo duschen, eine Toilette aufsuchen oder sich verpflegen. Christoph Zureck hat einem Fahrer, der seine leere Fünf-Minuten-Terrine aus dem Fenster gefeuert hatte, diese genauso schnell in die Kabine zurück befördert. Teilweise unhaltbare Zustände.

Nicht nur wie hier Am Piperfenn werden jede Nacht Lastkraftwagen illegal geparkt. Quelle: privat

Chance auf Fördermittel

Das Bundesamt für Güterverkehr BAG hat eine Förderrichtlinie erlassen, um Bauherren zu ermutigen, angesichts des Notstandes an Brummi-Parkplätzen entlang der Autobahnen, Autohöfe und gesicherte Parkplätze zu errichten. Bis zu 80 Prozent der Herstellungskosten für die reinen Flächen gibt es. Einen ersten Antrag der Zurecks hat die Behörde abgelehnt, aber die Tür noch nicht ganz zugemacht: Wenn die beiden nachweisen können, dass es tatsächlich Bedarf in Brandenburg an der Havel gibt, gibt es noch eine Chance auf Förderung.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das ist kein kleiner Betrag. Bei 1,5 Millionen Euro Kosten allein für das Herstellen der Parkflächen für 52 Lkw und einige Pkw wären das 1,2 Millionen Euro Förderung. Das würde den jungen Unternehmern helfen – ursprünglich hatten sie mit einer Gesamtinvestition von drei Millionen Euro gerechnet, nun liegen die Kalkulationen bei fünf Millionen.

Grundstück nun gekauft

Um Kredite bei der Bank zu bekommen, mussten sie das Grundstück von der Kommune erwerben. Diese stimmte zu und überließ den Zurecks die knapp 18.000 Quadratmeter zum ortsüblichen Preis von knapp 300.000 Euro.

Tankstelle mit Gas und Strom

Was soll nun konkret entstehen und spätestens im Frühjahr 2023 eröffnet werden? Es wird eine kompakte Anlage für bis zu 52 Lastkraftwagen. Es gibt eine Automatentankstelle für Diesel und LNG (Flüssiggas) – betrieben wird sie vom Mineralölhandelsunternehmen Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG. Zureck Logistik verfügt derzeit selbst über vier erdgasbetriebene Lkw, weil auch Kunden wie ZF Friedrichshafen Wert auf den ökologischen Fußabdruck (Green Footprint) legen. Zudem hat der Elektroautobauer Tesla signalisiert, einige Supercharger-Säulen hier aufzustellen.

Moderne Waschstraßen

Es gibt zwei Lkw-Waschstraßen nach neustem technischen Standard – unter Nutzung von Regenwasser und mit 90-prozentiger Rückgewinnung durch Wasseraufbereitung. Nebenan gibt es noch eine Lagerhalle, die vermietet werden kann. Auf der anderen Seite ist ein Restaurant mit 50 Plätzen und einer Verkaufsflächen angeordnete – allerdings kein Fastfood-Lokal. „Auch die Fahrer haben ein Recht darauf, sich gesund zu ernähren und nicht Mondpreise wie auf der Autobahn zu bezahlen“, sagt Christoph Zureck, der immer mal wieder selbst noch auf dem „Bock“ sitzt, die Situation der Trucker also gut kennt.

Ein Preis für alles

Komplettiert wird das Ganze durch einen Aufenthaltsraum sowie große Sanitäranlagen mit Toiletten, Einzelduschen und Umkleideräumen. Auch hier wird nicht extra kassiert. Familie Zureck verfolgt ein anderes Konzept.

„Wer ankommt, bezahlt zehn Euro. Dafür bekommt er einen Fünf-Euro-Verzehrgutschein, kann duschen und sein Fahrzeug über Nacht abstellen. Später werden wir auch eine App fürs Mobiltelefon anbieten. Darüber kann man den Stellplatz, einen Platz im Restaurant und auch ein Zeitfenster für die Waschanlage buchen, so dass der Fahrer nicht hoffen und suchen muss, sondern Sicherheit hat.“

Scheller begrüßt Vorhaben

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) begrüßt das Zureck-Vorhaben ausdrücklich: „Es bedeutet eine Stärkung des Logistik-Standortes in Schmerzke. Das zeitweise Unterbringen von Lkw ist im Gewerbegebiet ausdrücklich zulässig und es verhindert das wilde Parken an anderen Stellen. So wird eine gute Struktur geschaffen und die Akzeptanz bei allen Beteiligten erhöht.“

Von André Wirsing