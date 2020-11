Neuer Brandenburger Professor ist Experte für das Internet der Dinge 

Brandenburg/H

Der jüngste Professor der Technischen Hochschule (THB) ist so etwas wie „der Herr der Dinge“. Jedenfalls ist André Nitze (33) an der THB fortan der Fachmann für das „Internet der Dinge“. Der gebürtig aus Dessau stammende Professor unterrichtet seit diesem Oktober Wirtschaftsinformatik in Brandenburg an der Havel.

Unter seinem Fachgebiet „Internet der Dinge“ kann sich vielleicht nicht jeder sofort etwas vorstellen. Doch André Nitze hat verschiedene Wege es zu erklären. Die abstraktere Variante: „Wir setzen Sensoren in die Welt, um sie damit zu messen und daraus Entscheidungen abzuleiten.“

Sensoren an Mülleimern

Konkreter gesprochen: Elektronische Fühler können zum Beispiel an oder in Mülleimern angebracht werden, um deren Füllstand zu messen. Wenn die Messdaten über das Internet weitergeleitet werden, kann ein Abfallunternehmen die Fahrtrouten seiner Müllfahrzeuge optimal festlegen.

Der Software-Architekt nimmt den Sensor auf seinem Schreibtisch in die Hand und erklärt, was dieses Gerät kann: „Er misst die Feuchtigkeit im Boden. Mithilfe eines Rechners, eines sogenannten Gateways, gelangen die Messdaten ins Internet, wo sie mit anderen Daten zu bestimmten Zwecken verbunden werden.

Die Idee besteht also darin, Alltagsgegenstände oder -objekte mit kleinen Chips, Sensoren, Datenspeichern oder Softwaresystemen auszustatten und über das Internet miteinander zu vernetzen.

Anwendung steht im Vordergrund

So entsteht ein Datenaustausch zwischen einem oder mehreren Objekten. In einem Wohnhaus zum Beispiel zwischen einem Thermostat mit Sensor und einem Heizkessel mit Softwaresystem. Im Internet verbunden, regeln sie die Temperatur nach bestimmten Vorgaben, ohne dass dafür jemand im Haus sein muss.

Für André Nitze sind beim Internet der Dinge der Nutzen und die Anwendungsmöglichkeiten entscheidend. „Ich mag es, wenn es um ein Ziel geht, um einen Mehrwert“, sagt er.

The Lord of the Things

Auch wenn er kein ausgesprochener Fan der Herr-der-Ringe-Bücher und -Filme ist, möchte der neue Professor unter dem Namen „The Lord of the Things“ eine Internet-of-Things-Community in Brandenburg aufbauen, also eine Gruppe Gleichgesinnter.

In experimentier- und probierfreudigen Start-up-Unternehmern sieht Nitze so etwas wie seine natürlichen Verbündeten, mit denen er die Zusammenarbeit sucht.

In seiner Wahlheimat Brandenburg an der Havel vermisst er noch so etwas wie eine „Datenstrategie“. So wie er sich darüber „ärgert und wundert“, dass im Land Brandenburg die Internetseite „daten.brandenburg.de“ noch immer leer da steht.

Rückstand bei Open Data

„Mit ihren Transparenzportalen sind Länder wie Nordrhein-Westfalen und Hamburg wesentlich weiter“, mahnt der Herr der Dinge. Brandenburgs Rückstand beim freien Zugang zu öffentlichen Daten (Open Data) habe nur organisatorische Gründe. „Das hat nichts mit Technik zu tun“, sagt der Professor.

Sein erstes Semester als akademischer Lehrmeister muss er vom Computer aus bestreiten, um seine Studenten wenigstens online kennenzulernen. Lieber wäre ihm natürlich gerade in seiner Startphase der persönliche Kontakt zu Studenten und Kollegen.

Immerhin kennt André Nitze Brandenburg an der Havel und deren technische Hochschule schon deutlich besser als andere neu hinzugezogene Professoren. Denn 2012 hat er sein Masterstudium an der THB absolviert, war damals also Student von Professoren, die heute seine Kollegen sind. „Überhaupt kein Problem, wir sind auf Augenhöhe“, versichert Nitze.

Ausflug in die freie Wirtschaft

Nach seinem Studium an der Hochschule Harz und der THB verdiente sich der Wirtschaftsinformatiker in Brandenburg an der Havel erste Sporen als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Professor Robert Franz, ehe er an der Uni Magdeburg seine Doktorarbeit zur Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung verfasste.

Es folgte ein längerer Ausflug in die freie Wirtschaft. Für seine Data-Firma war er knapp drei Jahre lang unterwegs, unter anderem in Indien und Russland. Nun also wieder Brandenburg an der Havel.

Seit der Buga noch schöner

„Meine Frau und ich kennen und mögen die Stadt, seit der Buga hat sie sich besonders schön entwickelt“, versichert der Vater von zwei Grundschulkindern und einem vier Monate alten Säugling.

„Nah genug am Land und an der Stadt“, fügt der Mann hinzu, der in seiner Freizeit die Familie genießt und gelegentlich zur Elektro- oder Akustikgitarre greift.

Von Jürgen Lauterbach