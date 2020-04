Neuer Chefdirigent nimmt seine Arbeit auf

Brandenburg/H

Wie sich die Bilder gleichen: Genau fünf Jahre ist es her, dass der beliebte Dirigent Michael Helmrath überraschend seinen Stuhl als Chef der Brandenburger Symphoniker räumen musste. Als Übergangsdirigent wurde Peter Gülke präsentiert, der ein Jahr vertraglich gebunden wurde um einen Nachfolger zu suchen.

Fünf Jahre nach der Bewerbung

Als im September 2015 die Spielzeit beginnen sollte, lag Gülke krank danieder. Damals rief man den gerade bergwandernden Olivier Tardy an, ob er das Eröffnungskonzert der Saison übernehme. Tardy sagte zu und verliebte sich, wie er sagt, in das Orchester und die Stadt. In der Folge bewarb er sich um die Chefdirigentenstelle. Doch es sollte fünf Jahre und eine quälend lange Bewerberauswahl dauern, bis der Gesellschafter des Brandenburger Theaters dann Peter Gülke zum Abschied drängte.

Anzeige

Olivier Tardy in der Pose des Dirigenten vor dem Brandenburger Dom. Quelle: Rüdiger Böhme

Weitere MAZ+ Artikel

Nun, am 11. und 12. September soll es wieder Olivier Tardy sein, der dann die Brandenburger Symphoniker zur Spielzeiteröffnung als „designierter“ Chefdirigent führt. Doch nun ist nicht der Dirigent krank. Nein, die gesamte Kultur und das Brandenburger Theater werden vom Corona-Fieber geschüttelt. Tardy, der mit Frau und Kindern in München wohnt, freut sich dennoch auf die vor ihm liegende Aufgabe, die er bis 2025 übertragen bekommen hat.

Von München nach Brandenburg

In dieser Woche führte ihn nach der Vertragsunterzeichnung sein Weg nach Brandenburg an der Havel und im Gespräch mit der MAZ ließ der international gefragte Dirigent mit zahlreichen Gastspielverpflichtungen, keinen Zweifel daran: „Ich werde mich mit aller Kraft in die Arbeit stürzen und freue mich auf das Orchester, das Publikum und die Stadt Brandenburg.“ Der Franzose, der perfekt Deutsch spricht, studierte zunächst in seiner Geburtsstadt Clermont-Ferrand und anschließend in Paris. 1996 wurde er als Soloflötist an die Bayerische Staatsoper berufen.

Tardy spielte unter großen Dirigenten wie Claudio Abbado, Zubin Mehta, Daniel Barenboim oder Kirill Petrenko, dem heutigen Chef der Berliner Philharmoniker und dirigiert seit vielen Jahren selbst große Orchester.

Startet die Saison im September?

Wird die Saison im September starten können? Tardy zuckt mit den Schultern. Die Corona-Epidemie werde eine Menge Improvisationsvermögen allen Seiten in seinem neuen Haus abverlangen. Noch sei er in München angestellt und könne nicht jedes Konzert in der nächsten Saison dirigieren. Deshalb plane er als designierter Chefdirigent zusammen mit dem Orchesterdirektor „eine Art Übergangssaison, was eigentlich auch üblich ist“, bevor er im kommenden Jahr voll einsteigt.

Wie der Start aussieht, will er noch nichts sagen. Sicher sei jedoch: Peter Gülke werde als Gast oder als Ehrendirigent mit an Bord bleiben. Er habe sich mit dem 86-Jährigen in Weimar getroffen und sei begeistert von ihm. Dem Vernehmen nach könnte der Staffelstab bei einem gemeinsamen Konzert übergeben werden: Gülke dirigiert Beethovens 9. Sinfonie, dann übernimmt Tardy mit Tschaikowski.

Sprechen sie mich ruhig an, fordert der neue Chefdirigent Olivier Tardy die Brandenburger auf. Quelle: Rüdiger Böhme

Im Orchester, das ihn gewählt hat, hat sein Name einen guten Klang. Drei Projekte, zuletzt ein Open-Air-Konzert an der Regattastrecke, haben die Symphoniker mit ihm absolviert. „Das Orchester ist „künstlerisch in Top-Form“, bedankt sich der Franzose bei seinem Vorgänger und den Musikern. Mit den Plänen, die den Franzosen umtreiben, hält er nicht hinterm Berg: Dieses „ Orchester muss besser wahrgenommen werden.“

Für mehr Bekanntheit sorgen

Auch überregional, auch in der Stadt. Dafür muss man sich neue Spielstätten erschließen. Mit kleinen Ensembles an die Schulen gehen, mit der ganzen Kapelle ins Audimax, man müsse sich auswärts präsentieren und zeigen, woher man komme. „Viele Leute wissen nicht, dass es Brandenburg an der Havel gibt. Ganz kluge Leute, Professoren, denen ich erzählt habe, was ich jetzt mache, kennen die Stadt einfach nicht.“

Musikalisch festlegen lassen will sich Tardy nicht. Das klassische Kernrepertoire wolle er ebenso auf die Bühne bringen wie Cross-Over-Programme. Die Verbindung mit Bands, mit Jazz oder auch von Pop und Klassik gehöre für ihn zur Aufgabe eines Orchesters. Für ein Orchester, so sagt Tardy gehöre das Reisen auf Tourneen zur künstlerischen Selbstverständlichkeit ebenso dazu wie für ihn als Dirigent das Musizieren mit andern Orchestern. So komme man weiter, spinne Netzwerke und entwickele sich.

Plan B in der Tasche

Wenn es nur doch bald losginge, sagt Tardy und man sieht ihm die Ungeduld und die Zweifel angesichts der Pandemie an. „Wir überlegen uns natürlich auch einen Plan B, falls zum Beispiel die erste Hälfte der Saison nicht wie geplant stattfinden kann“, sagt er.

Als Vater zweier kleinerer Kinder sind ihm Jugendkonzerte wichtig. Angesichts eines alternden Publikums, müsse nun der Nachwuchs in die Konzertsäle gelockt werden. In der übernächsten Saison werde er Familienkonzertformate anzubieten. Zum Beispiel zur Filmmusik von Harry Potter. Das habe auch in München hervorragend funktioniert.

„Ich will Brücken bauen“

Vor seiner Anstellung war im Aufsichtsrat des Theaters die Sorge laut geworden, Tardy werde womöglich nicht genug in Brandenburg präsent sein. „Ach, da sollte man keine Bedenken haben. Ich werde Präsenz zeigen und hier wohnen. Ich will Brücken bauen.“ Natürlich seien ihm die Querelen am BT nicht verborgen geblieben. „Ich lese doch Zeitung und ein bisschen Streit gehört zu jedem Theater.“

Doch er wolle nicht zurück sondern in die Zukunft schauen. Und die werde gut, trotz aller Unsicherheiten in der gegenwärtigen Krise, sagt er optimistisch. Und er hat eine Bitte: „Ich wünsche mir, dass ich schnell viele Menschen treffe, um in der Stadt Brandenburg anzukommen. Ich bin ein sehr offener Typ. Sprechen sie mich ruhig an.“

Von Benno Rougk