Neuer Corona-Fall in Brandenburg an der Havel: 29-Jähriger infiziert

In Brandenburg an der Havel gibt es einen neuen laborbestätigten Corona-Fall. Das gab das Gesundheitsamt der Stadt am Donnerstag bekannt. „Wir haben einen weiteren SARS-CoV-2-Nachweis“, teilte Stadtsprecher Jan Penkawa mit.

Seit voriger Woche in Quarantäne

Betroffen ist laut Penkawa ein 29 Jahre alter Mann. Dieser lebe bereits seit voriger Woche in Quarantäne. Er sei eine enge Kontaktperson eines Infizierten in einem anderen Landkreis, erklärte der Sprecher, und deshalb in häuslicher Isolation.

Insgesamt 70 Fälle

Mit dem neuen Fall summiert sich die Zahl der Corona-Infektionen in Brandenburg an der Havel seit Beginn der Zählung im März dieses Jahres auf jetzt 70 laborbestätigte Fälle. 65 Menschen sind nach Verwaltungsangaben inzwischen genesen. Ein Patient ist mit dem Corona-Virus im Juni im städtischen Klinikum verstorben.

52 Menschen in Quarantäne

Derzeit leben 52 in Brandenburg an der Havel gemeldete Menschen in Quarantäne. Laut Verwaltung wird gerade kein Corona-Patient stationär im städtischen Klinikum behandelt.

Zuletzt hatte in der vergangenen Woche die Corona-Infektion eines elfjährigen Mädchens für Aufsehen gesorgt. Weil das Kind in die Luckenberger Schule geht, musste dort auch eine ganze Klasse in Quarantäne. Alle Tests im Umfeld der infizierten Schülerin waren jedoch negativ verlaufen.

