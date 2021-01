Neuer Film: Jugendliche drehen in Hohenstücken Clips gegen Mobbing

Brandenburg/H

Gewalt, Hass und Mobbing kennt Jeremy Wilk aus seinem Schulalltag. Der 16-Jährige filmt sich mit dem Smartphone, spricht über seine Gefühle, Erlebnisse, Hoffnungen und veröffentlicht den Clip auf Instagram.

Botschaft gegen Hass

„Es ist nicht schön, wenn Menschen geschlagen, getreten und beleidigt werden. Bei mir ist das jetzt sechs Jahre her, aber die Taten wirken nach. Deshalb sende ich eine Botschaft an alle Mobber: Hört auf damit. Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise wunderschön und das gilt es zu schätzen“, sagt der Brandenburger.

Sein Video ist ein Beitrag zum Deutschen Jugendfilmpreis 2021 und entsteht in Zusammenarbeit von Streetworkern und Mitarbeitern des Kinder- und Jugendfreizeitclubs (Kiju). Das Motto des Wettbewerbs ist in diesem Jahr „Schwarz, weiß, bunt“, mit mehr als einhunderttausend Teilnehmern in 30 Jahren ist der Contest eines der größten bundesweiten Foren für Filmemacher.

Mobbing in der Schule

„Unser Beitrag zeigt Themen, die Jugendliche beschäftigen und direkt in ihrem Alltag betreffen. Der Filmdreh ist wichtig, weil sich Teenager bei ihrer kreativen Arbeit entfalten, Ideen umsetzen und Dinge anschließend reflektieren. So beschäftigen sie sich mit Benachteiligung, Diskriminierung und sehen, wie sich so etwas auswirkt“, sagt Denise Rexhausen.

Die Sozialarbeiterin erlebt, wie Beleidigungen Jugendliche belasten und spricht über Dennis B. (Name geändert). Schüler mobben den 13-Jährigen, finden ihn zu dick, der Brandenburger traut sich nicht mehr in die Schule und hat Probleme mit der Situation.

Gespräche als Hilfe

Denise Rexhausen empfiehlt den Kontakt mit der Klassenlehrerin, zur Schulsozialarbeiterin und anschließende Gespräche. „Reden hilft immer, um das Selbstbewusstsein des Betroffenen aufzubauen, seine Selbstliebe zu stärken und vor allem die Themen offen anzusprechen. Mit unserem Film helfen wir den Teenagern sich zu öffnen“, sagt die Brandenburgerin.

Die Produktion des Films hat sich verändert. Denn anders als im Vorjahr treffen sich die Jugendlichen nicht in der Willibald-Alexis-Straße 28 und drehen in Hohenstücken, sondern planen eher per Videokonferenz mit Zoom und filmen ihre Clips zu Hause.

Noch kein Filmtitel

„Unsere Teenager hätten lieber persönlich an dem Projekt gearbeitet. Deshalb sind einige der Beteiligten ausgestiegen. Das hat mich schon etwas überrascht“, sagt Denise Rexhausen. Der Film liegt im Zeitplan, noch fehlt aber ein Name.

Jeremy Wilk setzt bei Instagram ein Zeichen gegen Mobbing. Quelle: prvat

Jeremy Wilk fragt sich, wie Zuschauer auf den sieben Minuten langen Clip reagieren und schaut auf seinen Instagram-Account. Mehr als 165 Brandenburger haben seinen Beitrag geliket und er hofft auf mehr Reaktionen.

„Für mich ist jedes Zeichen gegen Mobbing wichtig. Ich bleibe wie ich bin, auch wenn andere mich beleidigen. Wer positiv denkt, auch nach Rückschlägen immer wieder aufsteht und stark bleibt, gewinnt“, sagt der 16-Jährige und läuft durch Hohenstücken.

Info: Der Videoclip zum Jugendfilmpreis erscheint Freitag, den 15. Januar ab 12 Uhr auf der Instagramseite streetwork_brandenburghavel

Von André Großmann