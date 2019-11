Brandenburg/H

Den Stadtplan kennen viele, seinen Macher nicht. Christoph Gottlieb Hedemann schuf im frühen 18. Jahrhundert mit seinem Katasterplan eine Grundlage für die beide Städte Brandenburg, die heute noch eine wichtige Quelle zur Stadtgeschichte ist. Stadtarchäologie Joachim Müller hat sich intensiv mit dem Hedemann-Plan befasst. Sein Artikel ist das Titelthema des aktuellen Jahresberichtes des Historischen Vereins.

In der nunmehr 28. Ausgabe nehmen die Archäologen breiten Raum ein. So berichtet Stefan Dalitz über neue Erkenntnisse von der Saaringer Burg. Rüdiger von Schnurbein, Leiter des Dommuseums, stellt den 500 Jahre alten Lehniner Altar vor. Heike Köhler beschreibt die Entwicklung des Heimatmuseums von 1945 bis in die Gegenwart. Till Eulenspiegel, Martin Luther und der zweite evangelische Pfarrer Brandenburgs, Erasmus Alber, sind auch dabei.

Da 2018, im Jubiläumsjahr des Vereins, kein Jahrbuch erschien, fällt der aktuelle deutlich dicker. Er umfasst 284 Seiten und gut illustriert. Der Bericht kostet 20 Euro und ist im Brandenburger Buchhandel und in den Museen erhältlich.

Von MAZ