Es zieht wieder Leben ein in das wohl exponierteste Ladengeschäft in der Kurstraße. Dort, wo jahrelang Bird Shirt weilte – an der Ecke zur Büttelstraße, – räumen aktuell Iris Kleiner und Martin Rolle die Regale ein. Mit einem wirklich ungewöhnlichen Mix betätigen sich die beiden Online- nun auch als Einzelhändler.

Zur Galerie Karabinerhaken und Drybags mischen sich mit Kunstblumen und Skulpturen im neuen Laden in der Kurstraße 66. Wie sich das zusammen fügt, können Interessierte ab dem 26. September sehen.

„Es wird eine Kombination aus Einzelteilen von Bootszubehör sowie Dekoration und Kleinmöbeln“, verrät Iris Kleiner. Kleiner und Rolle haben 2011 die Firma „Geboote24“ gegründet. Online handeln sie unter diesem Namen mit Zubehör für Motor- und Segelbooten. „Da wir nur Restposten von Neuware und teilweise auch Gebrauchtteile ankaufen, können wir diese zu sehr günstigen Konditionen weiter verkaufen“, heißt es auf der Seite des Onlineshops.

Nur Bootszubehör ist nicht so spannend

Trotzdem gibt es immer noch Einzelstücke, die sich im Netz nicht gut vertreiben lassen. Und die werden ab sofort „offline“ angeboten. „Nur Bootszubehör zu verkaufen, ist nicht so spannend“, befand Iris Kleiner aber und entschied: „Wir machen für die Frauen einen Kombi-Laden.“

Denn in den vergangenen neun Jahren hat sich gezeigt, dass das weibliche Geschlecht kaum auf die Angebote von „Geboote24“ zurückgreift. „Wir haben am Telefon und online zu 99 Prozent mit Männern zu tun“, verrät Iris Kleiner. Und während die Herren im Laden zukünftig nach neuem Zubehör schauen, können die Frauen gern eine Runde stöbern, meint die Geschäftsfrau.

Kleiner setzt damit eine Idee um, die ihr schon seit längerem im Kopf herum schwirrte. Fast hätte sie das Geschäft zum 1. März in der Steinstraße eröffnet, wenn ihr Partner den Enthusiasmus nicht gebremst hätte. Jetzt ist sie dankbar. Aus zwei Gründen: Zum einen, weil sie nicht mitten im Corona-Lockdown startete. Zum anderen, weil sie den Laden in der Kurstraße entdeckte. „Er ist so schön“, freut sich Kleiner. „Ich bin so froh, hier zu sein.“

Name aus zwei Titeln

Einiges steht noch an, bevor eröffnet wird. Während die kleinen Artikel wie Windlichter, Kunstblumen oder Dekoskulpturen schon im Laden verteilt werden können, kommen die Möbel erst noch. Dann ist auch Neuzugang Silke Heske gefordert, die das Paar als ihre Verkäuferin engagiert hat. Dekorieren ist für die gelernte Floristin ein Leichtes. Zur Stellenanzeige, auf der gerade diese Künste gefordert waren, sagt sie schmunzelnd: „Da hätte auch mein Name drauf stehen können“.

So gut aufgestellt, kann es also bald los gehen mit dem Geschäft. Ebenso wie das kombinierte Sortiment ist der Name zweigeteilt. Er besteht aus dem Online-Titel „Geboote24“ sowie dem neuen Teil „Einblicke“. „Wir gucken mal, in welche Richtung es geht“, sagt Martin Rolle. „Man kann ja auch anpassen“, meint er.

Erst einmal geht es aber mit großen Schritten in Richtung Eröffnungstermin. Der ist für Samstag, 26. September, vorgesehen. Dann soll drinnen und draußen angestoßen werden – natürlich unter Wahrung der Corona-Regelungen, verspricht Iris Kleiner. Geöffnet ist das Geschäft ab diesem Zeitpunkt Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, sowie Samstag von 9 bis 15 Uhr.

