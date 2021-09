Neuer Lieferservice: Pizza-Kette Domino´s eröffnet erste Filiale in Brandenburg an der Havel

Die Pizza-Lieferkette Domino’s liegt auf Platz 4 der erfolgreichsten Gastrounternehmen in Deutschland und ist der größte Branchensieger des vergangenen Jahres.

Während McDonald´s mit einem Umsatz von 3150 Millionen Euro dominiert, liegt Konkurrent Burger King auf Platz 2, gefolgt von der Autobahn Tank und Rast GmbH aus Bonn. Domino´s verbessert sich im Ranking der Wirtschaftsfachzeitschrift Foodservice um zehn Plätze.

Domino´s Pizza hatte aber nicht immer Erfolg. Das Unternehmen versuchte erstmals gegen 1980 in Deutschland Fuß zu fassen, scheiterte aber. Am 6. November 2010 kehrte Domino´s auf den deutschen Markt zurück und eröffnete seine erste Filiale in Berlin. Die Kette kündigte damals deutschlandweit in den nächsten zehn Jahren 1000 neue Filialen an.