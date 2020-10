Brandenburg/H

Wieder wird der normale Alltag deutlich herunter gefahren. Als „Lockdown Light“ werden die anstehenden Schließungen beziehungsweise Eindämmungsmaßnahmen ab 2. November gern bezeichnet. Für Vertreter der betroffenen Branchen sind sie ein Schlag ins Gesicht. Das wird in Gesprächen spürbar. Dennoch zeigt sich bei allen ein eiserner Wille – sowie die Hoffnung, dass sie auch diese Zeit gut meistern werden.

Kinobetreiber: „Jetzt wird es schwierig“

Kinobetreiber Tim Maristany Klose muss das Movietown in Wust nun ein zweites Mal schließen. Quelle: Antje Preuschoff

Tim Maristany Klose muss sein Kino am Montag dicht machen. „Jetzt wird es in diesem Geschäftsjahr wirklich schwierig“, sagt der Betreiber des Movietown in Wust. Denn selbst die einmonatige Schließung habe langfristige Auswirkungen auf die Kinokultur. „Die Unsicherheit führt dazu, dass weiterhin Filme vom Markt genommen werden“, ist Maristany Klose überzeugt. Geplante Starts werden unabsehbar lange verschoben. „Wir müssen dann schauen, ob die Verleihseite eine vernünftige Auswahl bietet“, sagt er. Dennoch will der Kinobetreiber sofort wieder öffnen, wenn er darf. „Das haben wir im Juni so gemacht und machen es wieder – für unsere Kunden“, sagt er. Tim Maristany Klose ist vor allem enttäuscht, dass es die Unterhaltungsbranche erneut so hart trifft. „Wir haben uns an alle Regeln gehalten und viel dafür getan, dass es bei uns sicher ist“, erzählt er. „Dann kriegt man wieder die Schließung. Das ist schwer zu verkraften.“ Nachdem der Movietown-Chef schon den ersten Lockdown für Investitionen und Umbauten genutzt hat, will er das beim zweiten Mal ebenfalls tun. „Wir haben noch viel vor“, verspricht Tim Maristany Klose.

Veranstalter: „Es ist höchste Flexibilität gefragt“

Hank Teufer, Chef des Event-Theaters, hat nun einiges zu tun, um die geplanten Veranstaltungen umzuorganisieren. Quelle: Rüdiger Böhme

Eine genauso aktive Haltung legt Hank Teufer, Chef des Event-Theaters, an den Tag. „Es ist eine schwere Situation. Wir fahren den November jetzt runter und hoffen, dass wir unsere Weihnachtskunden nicht enttäuschen müssen“, sagt er. Im Dezember steht die Brandenburger Weihnachtsbühne an, die sich logischerweise nicht verschieben lässt. Andere Veranstaltungen werden verlegt, wie das Lions-Club-Theaterstück „falsch und wahr: Waldemar". „Das ist sehr schlimm für uns, dass es ausfällt“, sagt Teufer. „Es hat sich so gut entwickelt. Die Spieltruppe ist einmalig“, findet er. Das Lustspiel soll nun im Comedy-Frühling aufgeführt werden. Mit dem wird das Event-Theater erst richtig ins Jahr 2021 einsteigen. „Im Januar, Februar machen wir nichts. Denn wir gehen davon aus, es wird nicht besser“, so Teufer. Grundsätzlich stelle sich das ganze Geschehen aktuell als „großer Verschiebebahnhof“ dar. „Es ist höchste Flexibilität gefragt“, sagt der Kulturschaffende. Bei allem Stress ist er jedoch dankbar, finanzielle Förderung zu erfahren. Durch Rettungsprogramme wie „Neustart Kultur“ „können wir uns erstmals Dinge anschaffen, die wir vorher nicht kaufen konnten“, erzählt Teufer. Dazu zählt eine mobile Zuschauertribüne, eine LED-Leinwand soll folgen. Alles Anschaffungen für den Open-Air-Betrieb, den Teufer nun ausbauen will. Großes Mitgefühl drückt der Veranstalter für die Solo-Selbstständigen in der Branche aus, die das Veranstaltungsverbot besonders hart trifft.

Restaurant-Besitzer: „Treffen zum Jahresausklang fallen weg“

Torsten Ost, Koch und Chef des Steakhauses auf dem Görden wird während der Zwangsschließung einen Abholservice einrichten. Quelle: Rüdiger Böhme

Ebenso gebeutelt sind die Gastronomiebetriebe. Für Torsten Ost und sein Team vom Steakhaus auf dem Görden kommt der Lockdown zum schlechtesten Zeitpunkt, sind die Monate November und Dezember doch die umsatzstärksten. „Sonst treffen sich gerade zu dieser Zeit Geschäftsleute noch einmal zum ausklingenden Jahr oder viele kleine Unternehmen, die bei uns ihre Weihnachtsfeier machen. Das fällt nun weg,“ berichtet der Chef und Koch des Steakhauses. Die letzten Tage vor der Schließung steht das Telefon des beliebten Restaurants kaum still. „Unsere Stammkunden wollen alle noch einmal zu uns kommen, um uns etwas Gutes zu tun,“ sagt Ost lächelnd. Er ist sicher, dass sein Restaurant durch die Krise kommt, die Frage sei nur „wie“. Vorgesehen ist ein Abholservice. Kunden können sich nach Vorbestellung ihre Speisen am Restaurant abholen. Ost befürchtet, das sich die Schließung weiter verlängern wird. „Ich habe Sorge, dass wir vielleicht zu den Weihnachtstagen öffnen dürfen, aber dann wieder zu machen müssen,“ sagt er. Außerdem wird die Kurzarbeit erneut auf seine Mitarbeiter zukommen. Nun gilt es für ihn, sein Team und sein Geschäft bestmöglich über die Wochen zu bringen. Vielleicht wird die Außenanlage in Angriff genommen, die mal wieder etwas Kosmetik nötig habe.

Kosmetikerin: „Die Angst spielt mit“

Kosmetikerin Mareike Bethge hat für ihre Kunden Gutscheine im Angebot, während sie geschlossen haben muss. Quelle: Rüdiger Böhme

Kosmetik am Menschen ist die Leidenschaft von Mareike Bethge. Sie hat im Frühjahr 2019 ihren Salon „Schwarzer Engel“ in der Steinstraße eröffnet. Nur ein Jahr später musste sie mit dem ersten Lockdown kämpfen, nun folgt Nummer zwei. „Ich finde das ganz schlimm. Es ist meine Existenz, mein Baby“, sagt sie und meint: „Den November kriege ich finanziell noch gedeckelt, danach sieht es schlecht aus.“ „Der Kopf rattert andauernd: Was machst du nun?“, beschreibt sie und verrät: „Der erste Gedanke ist ein Außer-Haus-Verkauf“. Bethge will ein bis zwei Mal in der Woche Kosmetikartikel aus ihrem Sortiment als Angebot an der Tür verkaufen – vermutlich auf Vorbestellung. Das gilt ebenso für Gutscheine. Damit ist sie im Frühjahr ganz gut gefahren, hat sie bei den Bestellern persönlich in den Briefkasten geworfen. „Die sind dann später mit voller Freude eingelöst worden“, berichtet sie. „Der Anklang bei meinen Kunden ist groß. Es ist sehr viel wert, dass alle mitfühlen“, sagt Mareike Bethge. „Doch die Angst spielt mit.“

Fitnessstudio-Leiter: „Das wäre unsere Zeit gewesen“

Niko Hagenie vom FitnessPoint in der Jacobstraße muss mit seinem Team auch für einen Monat schließen. Quelle: Rüdiger Böhme

„Bei unseren Mitgliedern ist die Stimmung genau wie unsere. Sie sind traurig, bestürzt oder wütend“, sagt Nico Hagenie, Studioleiter im Fitnesspoint Brandenburg. Ab Montag herrscht in den Trainingsräumen in der Jacobstraße wieder Leere. Dabei waren die Menschen gerade erst richtig aktiv geworden. „Es ist gut angelaufen“, sagt Hagenie für die Wochen nach dem ersten Lockdown. „Die Menschen haben soziale Kontakte gesucht, wollten Gesellschaft“, hat er bemerkt. „Es ging gar nicht so sehr um den Sport, sondern darum, sich mal wieder mit Abstand unterhalten zu können.“ Jetzt haben die Besuche zusätzlich angezogen, denn in Wintermonaten trainieren die Menschen verstärkt. „Das wäre genau unsere Zeit gewesen“, sagt Nico Hagenie über den zunehmenden Andrang an Sportlustigen. Nun steigt die Frustration beim Studioleiter: „Wir haben Hygienekonzepte erstellt und uns daran gehalten. Nun stehen wir wieder vor der Ungewissheit und machen uns Gedanken um die Zukunft“, sagt er.

Hoteldirektorin: „Wir arbeiten konzentriert weiter“

Trotz Coronakrise gibt es Gäste im Sorat-Hotel und Direktorin Judith Nauendorff achtet auf die Einhaltung der Regeln. Quelle: Rüdiger Böhme

Im Sorat-Hotel in der Altstadt ist die Stimmung gut, wie Direktorin Judith Nauendorff sagt. „Der gesamte Hotelbetrieb geht ganz normal weiter“, erzählt sie. Die Unterbringung von Gästen – so sie nicht touristisch verreisen – ist weiterhin erlaubt. Einziger Wermutstropfen: Das Restaurant schließt am Montag. Ansonsten gilt es, so gut vorbereitet wie bisher zu sein: das Hygienekonzept steht, Mundschutz und Handschuhe „reichen bis 2022“, kommentiert die Hoteldirektorin. Zusätzlich hat sie sich jüngst im Umgang mit dem Corona-Schnelltest einweisen lassen. „Wir haben die gelagert und bei Verdacht darf ich das machen“, berichtet Nauendorff und fügt hinzu: „Bisher war das aber noch nicht notwendig.“ Für sie ist es das Wichtigste, ihren Mitarbeitern und Gästen Sicherheit in dieser Krisensituation zu vermitteln. „Wir arbeiten konzentriert, beruhigt und entspannt weiter“, sagt die Hotelchefin.

Von Antje Preuschoff und Rüdiger Böhme