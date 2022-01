Neuer Minimarkt in der Altstadt von Brandenburg an der Havel eröffnet

Brandenburg/H

Die Luftballons hängen, die Auslage steht, die Auspreisung stimmt. Und in der Harlungerstraße, Ecke Fouquéstraße herrscht nach langem Leerstand wieder Leben in den Ladenräumen. Mit Yasmine Al Sham hat seit Montag ein weiterer Minimarkt mit orientalischen Spezialitäten und frischen Lebensmitteln seine Türen für die Kundschaft in Brandenburg an der Havel geöffnet.

Gemeinsam mit ihren Helfern erledigen die frischgebackenen Ladeninhaber Haitham Zein Alabedin und Thamir Mourad die letzten Handgriffe. Die beiden 37-jährigen Syrer haben viel erreicht. Erst seit fünf Jahren in Deutschland, haben sie sich ein eigenes Geschäft aufgebaut, den Einkauf für eine Unzahl von Produkten organisiert, den Laden gründlich renoviert und hergerichtet.

Thamir Mourad und Haitham Zein Alabedin sind jetzt stolze Ladeninhaber. Quelle: Moritz Jacobi

Spezialitäten auf 120 Quadratmetern

Ihre Erfahrung aus dem Lebensmittelgroßhandel in Damaskus hat zwar einiges erleichtert. Aber der Behördenkram war für sie eine große Hürde. „Unser Dank gilt Frau Burchardt und Frau Blausche,“ lobt Thamir Mourad seine Vermieterinnen. „Sie haben uns bei den Genehmigungen und bei den Brandschutzvorkehrungen sehr geholfen.“

Eigentlich wollten sie schon viel früher eröffnen, sagt der dreifache Familienvater aus Brandenburg an der Havel. Doch habe die Corona-Pandemie ihr Vorhaben enorm verzögert. Jetzt ist es geschafft, und auf 120 Quadratmetern stapeln sich die Leckereien aus Syrien, Jordanien, Libanon und der Türkei.

Gute Auswahl an Obst und Gemüse

Fünf Ebenen hoch füllen dicke Gläser mit Oliven, Artischocken und kleinen gefüllten Auberginen (Makdous) die Regal; große Becher mit Tahini-Paste und Halva; jede Menge Datteln und süße Baklava. Arabischer Tee und Kaffee dürfen nicht fehlen, ebenso wie Gewürze und Rosenmarmelade.

Die Auswahl an frischem Obst und Gemüse kann sich sehen lassen und umfasst auch Ware aus Deutschland. Da liegen Bündel von Blattspinat und arabischer Minze, dicke Granatäpfel und jede Menge Früchte der Saison. Das Tiefkühlsortiment umfasst zum Beispiel Kebab-Fleisch und Köfte, aber auch schockgefrorene Okraschoten.

Couscous, Bulgur, Reis: Bei Yasmine Al Sham kann man sich damit gleich säckeweise eindecken. Quelle: Moritz Jacobi

„Salam!“, grüßt ein Ehepaar, das zu den ersten gehört, die sich zwischen den vollgepackten Regalen umschauen. Freundlich grüßen die beiden Inhaber zurück. Während die hinteren Räume als Lager dienen, denken die geschäftstüchtigen Damaszener bereits weiter und wollen einen Durchgangsraum mit Fliesen und einer Fleischtheke einrichten.

Blume der Levante

Ob das Konzept aufgeht, muss sich erst zeigen. Zwar gibt es in ihrem Bereich der Altstadt praktisch kaum Läden. Andererseits ist der Netto in der Karl-Marx-Straße praktisch schräg gegenüber, wenngleich ohne das orientalische Sortiment und mit Wartezeiten an der Kasse. Für muslimische Familien und etliche Studierenden der Technischen Hochschule Brandenburg dürfte das Halal-Angebot aber ein echter Segen sein.

Mit gleichnamigen Geschäften in Berlin und anderswo sind Mourad und Alabedin nicht assoziiert. Denn Yasmine Al Sham mag zwar wie der wohlklingende Name einer realen Person lauten, ist aber in Syrien eine geläufige Bezeichnung für alles Mögliche und bedeutet so viel wie ‚Blume der Levante‘.

Gefüllte Weinblätter und eingelegte Oliven gefällig? Die Auswahl an Konserven ist groß bei Yasmine Al Sham. Quelle: Moritz Jacobi

Yasmine Al Sham Harlungerstraße 31 Tel. 0176 4367 0080 Facebook: Yasmine Al Sham Orientalische Markt Mo–Fr 8–20 Uhr, Sa 8–21 Uhr

Von Moritz Jacobi